Belém e outros cinco municípios recebem doadores de sangue neste sábado (22)

Neste sábado (22), unidades da hemorrede estadual funcionarão para coleta de sangue. O objetivo é reforçar o estoque para o atendimento transfusional da rede hospitalar pública e privada do Pará - que atualmente soma mais de 200 unidades hospitalares.

Em Belém, a sede da Fundação Hemopa e a Unidade de Coleta Castanheira mantêm o atendimento de coleta das 7h30 às 17h. Somente em Belém são cerca de 95 hospitais para atendimento transfusional.

Hemocentro Regional de Castanhal também abre



Localizado no nordeste paraense, o Hemocentro Regional de Castanhal abrirá das 7h às 17h. A organização da campanha espera atingir a meta de 50 coletas de bolsas de sangue no hemocentro. A ação solidária contará com a parceria de voluntários do projeto Brasil dos jovens colaboradores da Companhia Têxtil de Castanhal.

O Hemopa Castanhal tem a responsabilidade de atender a demanda transfusional de 48 municípios da região. Das coletas efetivadas na unidade, de janeiro a abril deste ano, 63,6% são de homens, 36,4% de mulheres. Desses, 42% são do segmento jovem.

Hemocentro Regional Santarém



No oeste do Pará, o serviço do Hemocentro Regional Santarém será mantido de 7h30 às 17h. A campanha contará com o apoio do Centro Universitário Luterana de Santarém (CEULS), Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e a empresa Zum Telecom provedor de internet.

A ação estratégia tem a meta de alcançar 100 doações de sangue que vão reforçar o estoque da unidade que tem a responsabilidade de abastecer 11 Agências Transfusionais (AT´s) e 12 hospitais da região.

Hemocentro Regional Marabá



O Hemocentro Regional Marabá vai abrir de 7h às 15h. A meta será de 60 coletas e a ação terá o apoio do Grupo Vida, de Eldorado dos Carajás.

A unidade hemoterápica tem a responsabilidade de atender as solicitações tranfusionais de aproximadamente 37 municípios do sudeste paraense.

Hemonúcleo Tucuruí



A ação estratégica no Hemonúcleo Tucuruí também está planejada para funcionar de 7h às 17h. Assim como as demais unidades da hemorrede estadual, a unidade de coleta de sangue tem a finalidade de abastecer o estoque e assegurar o atendimento transfusional da Região dos Lagos, que compreende os municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí .

A meta é a coleta de 60 bolsas de sangue graças às parcerias do “Grupo pela Vida”, composto por voluntários do município de Breu Branco e do projeto “Vida por Vidas”, da Igreja Adventista do 7° Dia.

No Hemopa Tucuruí, a predominância da doação de sangue também é masculina com 56,46% e restante do sexo feminino. Desse total, mais de 44% são de jovens.

Hemonúcleo Abaetetuba recebe torcida do Remo



O funcionamento do Hemonúcleo Abaetetuba será de 7hàs 14h, em parceria com a torcida do time do Remo.

Todas as campanhas contam com apoio de grupos parceiros e da sociedade em geral.

Quem pode doar?



O cidadão que deseja fazer a doação de sangue precisar seguir os critérios básicos:

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal);

- Pesar mais de 50 kg;

- Estar em boas condições de saúde;

- No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho);

- Quem teve Covid-19 também pode voltar a doar sangue, só precisa esperar 30 dias após a recuperação. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato;

- Para quem recebeu a vacina Coronavac/Butantã, são 48 horas de inaptidão para doação de sangue, após cada dose. Já a vacina AstraZeneca/Fiocruz, são 7 dias após cada dose. Se o candidato à doação de sangue não souber qual imunização fez, só poderá voltar a doar sangue, após 7 dias.

Onde doar?



► Hemocentro Belém - Travessa Padre Eutíquio, 2109. Bairro Batista Campos. Atendimento: Segunda a sábado, 7h30 às 17h. Unidade de Coleta Castanheira: BR 316, Km Zero. Andar térreo do pórtico Belém Mais informações: 31106500/08002808118.

► Posto de coleta do Castanheira - Rodovia BR-316, quilômetro 1 – Pórtico Belém – Bairro Castanheira (em frente a entrada do Shopping Castanheira). Atendimento: Segunda a sábado, 7h30 às 17h.

► Hemocentro de Santarém - Avenida Frei Vicente, 696, entre as Alameda 30 e 31 (Aeroporto Velho). Atendimento: Segunda a sexta, de 7h às 13h. Contato: (93) 3524-7550.

► Hemocentro Castanhal - Travessa Floriano Peixoto, Alameda Rita de Cássia, Conj. Maria Alice, B-2 e B-3. Atendimento: segunda a sexta – 7h às 13h. Contato: (91) 3412-4400 / 4404.

► Hemocentro de Marabá - Rodovia Transamazônica, Quadra 12, S/N (Agrópoli do INCRA). Atendimento: Segunda a sexta, de 7h às 13h. Sábado, de 7h às 15h. Contato: (94) 3312-9150 / 99234-0264 (SOMENTE WHATSAAP).

► Hemonúcleo de Abaetetuba - Avenida Santos Dumont, S/N (São Lourenço). Atendimento: segunda a sexta, das 7h às 12h30. Contato: (91) 98568-3396

► Hemonúcleo de Tucuruí - Avenida Veridiano Cardoso, S/N, BR 422 (Santa Mônica). Atendimento: segunda a sexta, das 7h30 às 12h30. Contato: (94) 98415-9006.