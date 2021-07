Belém e Ananindeua paralisam vacinação à espera de doses contra a covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) suspendeu nesta quarta-feira (14) a vacinação contra a covid-19 na capital. Segundo disse a Sesma, em nota divulgada na noite desta terça-feira (13), faltam doses para prosseguir a campanha de imunização em Belém.

Hoje, pelo segundo dia consecutivo, Ananindeua também segue sem nenhum calendário vacinal contra a covid-19. A falta de doses suficientes ainda é um gargalo para que os municípios da Grande Belém possam avançar na imunização, tanto por faixa etária como pelos demais critérios de outros grupos, dizem as administrações municipais.

LEIA MAIS:

- Helder pede que Ministério da Saúde reveja critérios para entregas de doses entre estados

- Anvisa recomenda continuidade da imunização com Pfizer: 'benefícios superam riscos'

- Sesma: por falta de vacinas, não haverá imunização nesta quarta (14), em Belém

"O município aguarda a chegada de novas doses, para retomar o calendário vacinal na capital paraense. Caso novos imunizantes cheguem até esta quarta-feira, nova etapa de vacinação será anunciada pela Sesma para ser retomada na quinta-feira (15)", disse a Sesma, em nota, ao justificar a suspensão das imunizações.

A Prefeitura de Belém confirmou ainda que, até esta terça (13), já foram aplicadas em Belém 670.880 primeiras doses e 253.815 segundas doses, totalizando 924.695 doses aplicadas de imuizantes contra a covid-19 na capital. Na segunda (12), Ananindeua aplicou a primeira dose em pessoas com 31 anos completos sem comorbidades, e depois parou a campanha por falta de imunizantes.

Municípios esperam mais doses de imunizantes (Thiago Gomes / O Liberal)

Marituba mantém vacinação



Em Marituba, esta quarta será dia de aplicar a primeira dose em pessoas com 34 anos sem comorbidades. A imunização ocorrer das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), localizado na rodovia BR-316, quilômetro 13, no Centro. Documentação: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

Além disso, Marituba segue vacinando pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes, profissionais da educação e rodoviários e idosos. Até quinta-feira (15), das 8h às 12h, a vacinação ocorre nas unidades básicas de saúde, podendo haver necessidade de agendamento.

Benevides e Santa Izabel aplicam primeiras doses



Benevides segue até esta quinta (15) aplicando a primeira dose em pessoas de 34 a 37 anos. Também está disponível a segunda dose da Coronavac e da Astrazeneca. A aplicação de vacinas contra a covid-19 ocorre das 8h às 13h, na Escola Ana Teles, Escola Santa Luzia, Escola Paulina Ramos, CRAS Murinim e CMEI Berço da Liberdade.

Santa Izabel, Marituba e Benevides continuam vacinando (Thiago Gomes / O Liberal)

Em Santa Izabel do Pará, até sexta (16), será aplicada a primeira dose em pessoas de 39 e 38 anos completos (nascidos até 16 de julho de 1983). Também até sexta segue a primeira dose para gestantes e puérperas acima de 18 anos e a segunda dose da Astrazeneca para quem recebeu a 1ª dose entre 10 e 14 de maio. Também segue a segunda dose da Coronavac para quem tem pendência. Das 14h às 17h, na ESF Divineia e no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp).

Quem for da zona rural de Santa Izabel tem a opção de agendar a vacinação na unidade de saúde mais próxima. Pessoas de qualquer lugar do município que possuem impossibilidade ou dificuldades de locomoção devem procurar a unidade de saúde na qual é atendido para solicitar a vacinação domiciliar.

Santa Bárbara do Pará não divulgou se tem calendário vacinal nesta semana, até o fechamento desta matéria.

A redação integrada de O Liberal segue apurando o calendário de vacinação no Estado e na Grande Belém. Acompanhe.