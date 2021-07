Helder pede a Queiroga que Ministério da Saúde reveja critérios para entregas de doses entre estados

Em reunião nesta terça-feira (13) com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o governador Helder Barbalho solicitou que o MS reveja os critérios que definem as quantidades de doses que estão sendo enviadas para ao Estado para a imunização contra a covid-19.

A informação foi confirmada pelo governador, por meio de suas redes sociais, no início desta tarde. Helder participava esta manhã de videoconferência do Fórum Nacional dos Governadores, onde Marcelo Queiroga também estava presente. A reunião tratou do panorama da vacinação no Brasil e do envio de novas doses aos estados.

"Apesar do Pará estar em 5º lugar entre os estados que mais aplicaram vacinas que receberam, isso ainda corresponde a um percentual pequeno da população, o que nos coloca em uma posição inferior em relação à cobertura vacinal", disse Barbalho. "Por isso, durante a reunião, solicitei ao Ministro que os critérios de quantitativo de doses enviadas por Estado sejam revistos".

