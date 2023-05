Belém é a primeira capital brasileira a receber a Caravana das Periferias 

​Belém foi a primeira cidade a receber nesta sexta-feira (12) o lançamento da Caravana das Periferias, projeto do Governo Federal, idealizado por meio do Ministério das Cidades. O evento ocorreu na Usina da Paz do bairro do Guamá e contou com a presença de líderes comunitários, além de autoridades como o ministro das Cidades, Jader Filho; o governador​​ Helder Barbalho; a vice-governadora, Hanna Ghassan; e o prefeito Edmilson Rodrigues.

A caravana tem como objetivo conhecer e potencializar os agentes territoriais que agem ativamente nas periferias, como associações, coletivos, grupos ou agentes individuais.

O projeto também busca combater as desigualdades sociais e conhecer áreas urbanas onde as políticas públicas devem alcançar. A iniciativa da caravana chega para compreender esses agentes, a partir de um diagnóstico dos temas e maneiras de potencializar as soluções.

“Estamos iniciando esse grande projeto do Ministério das Cidades, que é a Caravana das Periferias, onde vamos poder discutir nas diversas regiões do Brasil o que as periferias pensam, quais são as suas demandas, quais são os seus problemas e quais são as suas potencialidades, para que as políticas públicas do Ministério das Cidades possam chegar de maneira mais efetiva até essas pessoas”, explicou Jader Filho, ministro das Cidades.

“Nada melhor do que a gente poder ouvir os líderes comunitários, aquelas pessoas que são produtoras de cultura. Todos aqueles atores que já fazem hoje nas periferias do nosso país. Começamos hoje por Belém, afinal de contas eu sou um ministro paraense. Nada melhor do que começar aqui pela nossa cidade”, acrescentou, ao destacar a presença do secretário nacional de Periferias do MCid, Guilherme Simões.