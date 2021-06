Belém começa mutirão para vacinar pessoas com 50 anos ou mais até domingo 

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) confirmou, na noite de ontem (14), que o calendário de imunização contra a covid-19 por faixa etária foi antecipado. Ao invés de vacinar adultos de 51 a 57 anos sem comorbidade até o dia 25 de junho, como estava programado, um mutirão será realizado para vacinar todas as pessoas com 50 anos ou mais sem comorbidade até o próximo domingo (20).

"Em uma reunião entre a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) foi definido que, até o próximo domingo, dia 20 de junho, será feito um mutirão para acelerar a vacinação na capital. Serão imunizadas as pessoas com 50 anos ou mais", informou a Sesma.

O diretor de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Cláudio Salgado, comentando sobre o novo calendário:

O novo calendário começa nesta terça (15), com a convocação das pessoas que nasceram em 1967 e 1966 se unindo aos nascidos em 1965 e 1964. Ou seja, pessoas com 54, 55, 56 e 57 anos completos ou a completar em 2021. Será das 9h às 17h, em 18 pontos de Belém e distritos. Documentação necessária: RG, CPF e comprovante de residência de Belém. O calendário com as outras faixas etárias deve ser divulgado ao longo da semana.

A informação já tinha sido anunciada pelo governador Helder Barbalho desde o início da tarde, quando ele disse que estava construindo uma estratégia junto ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. A princípio, a ideia era vacinar todas as pessoas com 50 anos ou mais até sexta (18).

Em vídeo divulgado nas redes sociais no início da noite, o prefeito Edmilson Rodrigues disse que se reuniu com o governador e com uma equipe formada por representantes das secretarias estaduais de Planejamento, Segurança e Saúde com o objetivo de discutir a intensificação da vacinação. "O governador se comprometeu em viabilizar até 200 mil doses para vacinar até os 40 anos já na próxima semana", comentou.

Pontos de vacinação:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Bairro Reduto; A pé;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica; A pé;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco; A pé;

4. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha; A pé;

5. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá; A pé;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré; A pé;

7. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro; A pé;

8. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso; A pé;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão; A pé;

10. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro; A pé;

11. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148; A pé;

12. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá; A pé;

13. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila; A pé;

14. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51; A pé;

15. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G); A pé;

16. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287; A pé;

17. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto; A pé;

18. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. A pé;