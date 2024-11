Belém apresenta instabilidade de internet no início desta tarde (18)

Nesta segunda-feira (18), usuários da operadora TIM relataram diversos problemas no sinal de internet. Segundo o DownDetector, site que monitora problemas de funcionamento de serviços digitais, Belém foi a capital que mais recebeu reclamações no Brasil, com São Paulo em segundo lugar, seguido de Fortaleza.

De todos os problemas notificados, 64% apontava a falta de sinal da operadora. Apesar de o problema ter atingido seu ápice por volta das 14h30, alguns usuários relataram ter problemas desde a manhã inclusive para receber SMS, os serviços de mensagens curtas trocados por dispositivos móveis. “Identifiquei o problema cedo, por volta das 9h da manhã. Precisava receber um SMS com código de recuperação de senha do meu email corporativo e ele não chegava. Essa situação atinge as operações do meu trabalho, pois preciso me comunicar com equipe durante deslocamentos, em testes em ambientes fora de fábrica de software e outros. Sem internet, ninguém do T.I. trabalha”, afirma o analista de requisitos, Felipe Campos.

(Foto: DownDetector)

Às 14h31, haviam 353 notificações na capital paraense reportados no site do DownDetector.

“Essa instabilidade da internet afeta diretamente o meu trabalho visto que eu preciso está alinhando minha agenda no decorrer do dia, confirmando paciente, remarcando alguns pacientes que me avisam por WhatsApp ou pelo Instagram. Hoje não consegui me comunicar e isso prejudica muito”, contou a dentista Jennifer Kyssya.

Em nota, a TIM informou que a instabilidade de internet foi resultado de “uma falha que afetou os serviços da operadora na região”, mas que os “técnicos da companhia estão atuando para o pronto restabelecimento dos serviços”.