TikTok caiu? Usuários reclamam de instabilidade no app esta terça-feira (24)

Na manhã desta terça-feira (24), usuários de todo o Brasil enfrentaram dificuldades com o aplicativo do TikTok. De acordo com diversas reclamações, ao tentar curtir ou republicar vídeos da seção "for you", os conteúdos apareciam como se tivessem sido removidos. Além disso, conteúdos já publicados, curtidos e favoritados também estavam invisíveis para os usuários.

O problema, que durou cerca de 10 minutos, gerou uma onda de descontentamento nas redes sociais. O site Downdetector registrou um pico de instabilidade no TikTok por volta das 10h40, no horário de Brasília.

VEJA MAIS

Reclamações redes sociais

Enquanto a plataforma já normalizou para a maioria, a instabilidade ainda não foi esclarecida oficialmente pela empresa. Enquanto isso, muitos internautas foram comentar sobre o ocorrido no Bluesky e, é claro, rendeu muitas piadas.

primeiro nos tiraram o twitter agora querem tirar o tiktok?????? o que vem depois? ter que ler livros fisicos???? — Vinicius (@vinioliveira.bsky.social) September 24, 2024 at 11:22 AM

com o X foi difícil n vou negar mas consegui sobreviver se me deixarem sem tiktok coisas mto estranhas vão começar a acontecer e alguem vai pagar por isso — brubs♡ (@brunalmd.bsky.social) September 24, 2024 at 11:21 AM

tiraram o Twitter, tiraram o tiktok. vai nos restar apenas o LinkedIn e a carteira de trabalho online no celular — kail (@veludomarrom.online) September 24, 2024 at 11:20 AM

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)