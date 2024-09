Entenda por que espanhóis estão substituindo apps de namoro por supermercados

Após uma brincadeira viral nas redes sociais, alguns jovens espanhóis estão deixando de usar os aplicativos de namoro para procurar potenciais parceiros nos supermercados na capital da Espanha.

A brincadeira consiste em ir a um supermercado de uma famosa rede nacional das 19h às 20h, encontrar uma pessoa em que está interessado, e depois disso, encostar o carrinho um no outro. Outras regras são segurar uma chave na mão e colocar um abacaxi de ponta cabeça no carrinho de compras.

O “Tinder do supermercado” já invadiu jornais e rádios do país, até alguns influenciadores compartilharam que estavam testando o método.

VEJA MAIS

A psicóloga entrevistada pela BBC Fernanda Vannini, que mora há 11 anos na Espanha, sugere o motivo desse fenômeno ter viralizado tanto: um resgate de outro modo de paquerar.

“Apesar dessa trend ser cômica, algumas pessoas estão cansadas das relações líquidas do mundo virtual. Por isso, muita gente está de certa forma se aproveitando desse fenômeno para resgatar a maneira de flertar dos nossos avós, com aquele primeiro encontro casual do olho no olho”, diz a paulista.

A ideia de um ponto de encontro para solteiros em supermercados ganhou popularidade após um vídeo da atriz espanhola Vivy Lin, que, em uma brincadeira, questionou clientes sobre estarem à procura de companhia enquanto analisava seus carrinhos de compras. O vídeo, publicado no TikTok, já acumulou mais de um milhão e meio de visualizações, gerando discussões sobre essa nova abordagem para encontros.

Algumas publicações até sugerem onde cada pessoa deveria circular no supermercado por faixa etária: jovens de até 25 anos podem ficar perto dos produtos congelados; adultos de até 40 anos deveriam passar mais tempo na peixaria; e quem tiver acima dessa idade consegue melhores resultados circulando pelo corredor dos vinhos.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)