Belém anuncia novo calendário de 2ª dose para esta semana

Nesta quarta (18), pelo segundo dia consecutivo, não terá vacinação contra a covid-19 em Belém. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) anunciou um novo calendário para esta semana. Na quinta (19), terá 2ª dose de Astrazeneca para quem está com agendamento até dia 25 de agosto. Na sexta-feira (20), 2ª dose para trabalhadores da educação (ensino especial, infantil, fundamental, médio e superior).

💉Bora vacinar contra covid-19.

🔺19/8: Exclusivamente 2° dose de pessoas com ASTRAZENECA, que estão com a 2° dose agendada até o dia 25/8

🔺20/8: Exclusivamente 2° dose dos trabalhadores da educação (ensino especial, infantil, fundamental, médio e superior) #BelémVacinada — Edmilson Rodrigues (@EdmilsonPSOL) August 17, 2021

Serão disponibilizados para estes dois dias de vacinação 25 pontos, que vão funcionar de 9h às 17h. Os documentos necessários são RG, CPF e carteira de vacinação de Belém.

Apenas para o caso dos trabalhadores da educação que estiverem com a 2ª dose marcada para após o dia 20 de agosto, deve ser apresentado junto com o cartão de vacinação algum comprovante de vínculo (crachá, carteira de trabalho, contracheque ou declaração).

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor;

7. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

8. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

9. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

10. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

11. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

12. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

13. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa;

14. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro;

15. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148;

16. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

18. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

21. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Úna, n° 156

22. Unama Parque Shopping. Rodovia Augusto Montenegro, 4300- Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia

23. Unama. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

24. Unifamaz. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

25. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá