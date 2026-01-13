Belém amplia rede de saúde animal com Clínica de Triagem e Hospital Veterinário

A Prefeitura de Belém inaugurou nesta terça-feira (13) a primeira Clínica Veterinária Municipal de Triagem da capital. A unidade está localizada na Avenida Marquês de Herval, nº 276, no bairro da Pedreira, e oferecerá atendimento gratuito à população.

O espaço terá a função de organizar e direcionar os atendimentos da rede municipal de saúde animal, atuando de forma integrada ao Hospital Veterinário Municipal (Hovet), que também foi entregue nesta terça-feira como parte da programação comemorativa pelos 410 anos de Belém. O hospital funciona na Avenida José Bonifácio, no bairro de Fátima.

Na clínica de triagem, os animais passarão por uma classificação de risco, que permitirá identificar os casos mais graves e definir o encaminhamento adequado, seja para atendimento ambulatorial ou hospitalar. A medida busca tornar o serviço mais ágil e eficiente, garantindo prioridade aos atendimentos de maior urgência.

De acordo com a prefeitura, a nova unidade também irá reforçar o trabalho das unidades móveis da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, ampliando a cobertura dos serviços veterinários públicos e facilitando o acesso da população.

As entregas integram o conjunto de investimentos do município voltados ao bem-estar animal e reforçam o compromisso da gestão com políticas permanentes de cuidado, prevenção e proteção dos animais domésticos na capital paraense.