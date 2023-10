Belém amanhece com novos registros de fumaça nesta terça-feira (03)

Na manhã desta terça-feira (3), Belém voltou a amanhecer com vários bairros cobertos por fumaça. Moradores registraram e compartilharam a situação nas redes sociais, relatando incômodo e apreensão devido aos riscos à saúde. Desde a última segunda-feira (2), a população da capital paraense já havia registrado alguns pontos com a intensa fumaça de procedência, até então desconhecida, que afetou os bairros de Nazaré, Pedreira, Umarizal e Marco.

Tanto quem olha de cima dos edifícios residenciais até mesmo quem caminha pelas ruas de Belém pode perceber a neblina esbranquiçada que a fumaça gerou. Nas primeiras horas da manhã de hoje, fotos enviadas à Redação Integrada de O Liberal mostram a Djalma Dutra, no bairro do Telégrafo, entre Municipalidade e Rua do Una; e também a Antônio Everdosa, no bairro da Sacramenta, com vários pontos críticos de fumaça. Confira!

(Fotos: Lázaro Magalhães | Especial para O Liberal)

O economista Vicente Jr foi uma das pessoas que também fizeram um registro de Belém com os pontos de fumaça atípicos. “Mais um dia com cobertor de fumaça em Belém”, escreveu ele na rede social “X”

Possíveis motivos para a fumaça em Belém

Apesar das várias especulações sobre o que poderia está causando a fumaça, inclusive que teria algo relacionado ao incêndio de grandes proporções no Lixão do Aurá, o Corpo de Bombeiros explica que vários motivos podem estar ligados a situação.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que neste verão amazônico a estiagem e outros fenômenos climatológicos cooperam para o surgimento dessa ‘nuvem de fumaça’, entre eles os incêndios. Entretanto, apesar de colaborarem para o fenômeno, os incêndios não são determinantes para a existência de fumaça”, diz a nota.