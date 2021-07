Belém não terá vacinação contra a covid-19 no fim de semana

No sábado e no domingo (24 e 25), não terá nenhuma vacinação contra a covid-19 em Belém. Após dois dias com aplicação de doses, a capital vai dar uma nova pausa para aguardar a chegada de mais doses. A expectativa, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), é retomar a imunização na semana que vem.

"A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) comunica que,neste sábado, 24, e domingo, 25, não haverá vacinação contra a Covid-19, em Belém. O município aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário de vacinação na capital na próxima semana. Caso novos imunizantes cheguem, mais uma etapa de vacinação será anunciada pela Secretaria",disse.

Vacinação da semana

Nesta sexta, Belém aplicou a 1ª dose apenas em grupos fechados. Um deles foi formado por 664 estudantes da área da saúde, que foram imunizados no Mirante do Rio da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Também foram vacinados 22 jornalistas, 33 trabalhadores de casas lotéricas, 282 funcionários da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) e 230 profissionais da saúde de urgência e emergência de Belém, no Campus da Universidade Estadual do Pará (Uepa) da Travessa Perebebuí.

A agenda vacinal da sexta também incluiu 292 pacientes hemofílicos e com coagulopatias, vacinados no Hemopa. Além disso, 808 profissionais da saúde de clínicas e outros espaços de saúde da capital.

Na quinta-feira (22), teve 1ª dose para nascidos em 1992. Também teve segunda chamada para nascidoss em 1990 e nova chance para para os nascidos de 1962 a 1975.

Balanço

Até esta sexta, segundo a Sesma, já foram aplicadas em Belém 738.394 primeiras doses, 255.610 segundas doses, totalizando 994.004 doses aplicadas.