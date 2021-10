Belém convoca adultos de 18 anos ou mais para a 2ª dose da Pfizer nesta sexta

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) anunciou, na tarde desta quinta-feira (28), uma novidade no calendário de vacinação contra a covid-19: chamada para todos os adultos de 18 anos ou mais que ainda não tomaram a 2ª dose da Pfizer. Essa agenda foi marcada para esta sexta-feira (29).

Vacina sim! 💉💜



Atenção que amanhã, 29, tem chamada para TODOS OS ADULTOS (18 anos ou mais) que ainda não receberam a segunda dose da Pfizer.



👉🏼Leve RG, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação de Belém para os adultos que forem receber a segunda dose da vacina. — Prefeitura de Belém (@prefeiturabelem) October 28, 2021

Segundo o cronograma que a Prefeitura de Belém anunciou há algumas semanas, não teria vacinação anticovid-19 nesta sexta. Entretanto, a chamada para a 2ª dose da Pfizer veio como novidade. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação.

Por enquanto, a Sesma ainda não anunciou como será o mutirão de vacinação no fim de semana, conforme orientação do Governo do Pará. Na última quarta-feira (27), o governador Helder Barbalho convocou os 144 municípios paraenses para esse mutirão, com 1ª dose no sábado (30) e domingo (31). E para 2ª e 3ª doses nos dias 01 e 02 de novembro.

A reportagem aguarda mais detalhes que serão divulgados pela Sesma, como pontos de vacinação e possíveis novidades no restante do cronograma. O texto será atualizado assim que essas informações forem divulgadas.