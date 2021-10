Governo do Pará convoca 144 municípios para mutirão de vacinação contra a covid-19

Um mutirão para intensificar a vacinação contra a covid-19 será realizado em todos os 144 municípios do Pará neste sábado (30) e domingo (31) para a aplicação da primeira dose, e nos dias 01 e 02 de novembro para a segunda dose e o reforço aos grupos prioritários. Os detalhes serão definidos pelas respectivas Secretarias Municipais de Saúde.

A medida, tomada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), visa acelerar a imunização do maior número de pessoas contra o coronavírus e também resgatar os que ainda não tiveram oportunidade de tomar a primeira dose.

O anúncio à população feito pelo governador Helder Barbalho na manhã da última quarta-feira (27), nas redes sociais, reforçou essa estratégia. “O mutirão será fundamental para que possamos ampliar a cobertura vacinal e, assim, viramos definitivamente essa página da pandemia. Inclusive também para projetarmos a flexibilização do uso de máscaras. Mas pra tudo isso só um caminho: a adesão da vacina”, afirmou Helder.

Um comunicado técnico também foi emitido nesta quinta-feira (28) pela Sespa, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, aos 144 municípios, a fim de que as Secretarias Municipais de Saúde já organizem e reforcem as estratégias de aplicação nesses quatro dias, como também de divulgação para que a população seja amplamente informada e se dirija aos postos para se vacinar contra a covid-19.

As articulações pelo mutirão também serão oportunas para que os municípios remetam o quanto antes, à Sespa, demandas por doses de vacina contra a covid-19 em casos de necessidade. “A Secretaria está à disposição, com toda a sua logística de distribuição junto à Segup, como já tem sido feita, para assessorar os municípios no que for preciso”, explicou o diretor de Vigilância em Saúde da Sespa, Denilson Feitosa.

Ele também comentou que o mutirão aplicará a primeira dose para quem tiver com 12 anos em diante e ajustará a imunização para quem ainda não teve, por algum motivo, oportunidade de ser vacinado contra o coronavírus ou que já está na expectativa pela segunda dose.

Aos municípios, Denilson faz uma recomendação específica: de que a vacina Pfizer seja aplicada entre jovens de 12 a 17 anos, como primeira dose, aos adultos que já tomaram a primeira dose desse tipo de imunizante e, a título de reforço, somente em pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde.

“Para esse mutirão contamos muito com as estratégias que serão organizadas pelos municípios”, afirma Denilson, ao lembrar que a cada remessa de vacina que chega ao Pará, a equipe de Logística da Sespa recebe as doses no Aeroporto Internacional de Belém e organiza o envio aos Centros Regionais de Saúde, para distribuição aos 144 municípios paraenses, que tem sido feita por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). “Cada município recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação”, explica.

Novas doses

Só nesta última quarta-feira (27), mais 29.250 doses da vacina Pfizer chegaram ao Estado. Na manhã desta quinta-feira (28), chegaram mais 500 mil doses de Astrazeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A lista dos postos que estarão no mutirão obedecerá a agenda que cada Secretaria Municipal de Saúde estabelecer, bem como os horários disponíveis. Em regra, no sábado (30) e domingo (31), poderão se vacinar os que ainda não tomaram sequer a primeira dose contra a covid-19. Na segunda (01) e terça-feira (02) será a vez dos que ainda vão tomar a segunda dose e os que precisam fazer a terceira dose, a de reforço.

Para receber o imunizante, as pessoas devem apresentar RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. No caso de pessoas que irão receber a segunda dose da vacina e a de reforço, é necessário apresentar também o cartão de vacinação com o registro da dose anterior.

Vacinômetro

Em dados atualizados até esta quinta-feira, 28, o vacinômetro da Sespa indica que o Pará já recebeu 11.591.135 doses de imunizantes do Ministério da Saúde e outras 750 mil doses de Coronavac, do Instituto Butantan, de São Paulo, por meio de aquisição direta do Governo do Estado.

No Vacinômetro, a população pode acompanhar o quantitativo dos tipos de vacina recebidos pelo Estado – Oxford/AstraZeneca, Coronavac/Sinovac, Pfizer e Janssen, bem como a quantidade e o percentual de vacinados, doses aplicadas e desempenho dos 144 municípios paraenses no processo de imunização.