Batalha de dancinhas de TikTok reúne multidão ao longo de dois dias em shopping de Belém

Se engana quem diz que as dancinhas de internet têm deixado de ser sucesso nas redes sociais, ou talvez seja pelo fato de que elas saltaram das telas e agora estão juntando multidões de seguidores físicos. Esse foi o cenário de um evento que reuniu centenas de entusiastas das danças de TikTok em um shopping do bairro Batista Campos, em Belém, na última terça e quarta-feira, 20 e 21.

A Batalha TikToker lotou a praça central e varandas de dois andares do shopping ao longo de dois dias. Depois de uma série de rodadas feitas em duelos - onde os competidores precisavam mostrar toda a sua habilidade e malemolência com os passos clássicos do TikTok, -um campeão levou para casa a extensa e desejada lista de prêmios, que tem desde vale compras até uma viagem para os Lençóis Maranhenses.

VEJA MAIS

Quem saiu campeão da primeira Batalha TikToker de Belém foi o jovem Allex Caio, o @pretoh44_ no TikTok, ou @allexcayo no Instagram - rede onde teve mais engajamento, deixando o evento com mais de 14,5 mil seguidores.

“Obrigado a todos que começaram a gritar por mim, me prestigiar e me chamar de ‘Neguinho’. Eu acho que vou até mudar meu nome para esse”, escreveu ele em um post de agradecimento. E os gritos foram realmente importantes para Allex, já que no último duelo, o voto dos jurados empatou a disputa, levando a responsabilidade da decisão para o público.

Na final, Allex duelou contra Brendo Santos, o @brendo.v.santos do Instagram. O adversário disse ter ficado bastante feliz com a chegada à final do campeonato, e defendeu como justa a vitória de Allex, dizendo que ele “dança muito”. “Foi justo, os dois eram bons”, reconheceu.

Brendo também falou sobre a trajetória até o duelo final, onde precisou derrotar muitos dançarinos. “Foi muito difícil, os concorrentes eram de alto nível”, contou ele, destacando também outro objetivo concluído por ali. “Rapaz, ganhei muito seguidor, graças a Deus consegui atingir uma meta boa, apareci até no jornal”, brincou.

Gleydson Malcher, que faz sucesso no Instagram com mais de 34 mil seguidores no perfil @gleydsonmalche, é um dos organizadores do evento que lotou um shopping com amantes das dancinhas. Ele descreve a experiência como inesperada.

“É surreal. Não esperava uma recepção tão grande assim. Tenho que agradecer a todo mundo que acreditou e confiou. É surreal o resultado que a galera deu, a credibilidade”, declarou.

Além das novas estrelas reveladas no palco, o evento contou ainda com a participação de outros nomes conhecidos das redes sociais. Além de Gleydson, fãs fizeram fila para tirar fotos com figuras como Coutinho, que tem mais de 300 mil seguidores no TikTok no user @cout1nhosz.