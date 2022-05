Barros Barreto alerta sobre hepatite (inflamação do fígado) aguda desconhecida

O Hospital Universitário João de Barros Barreto emitiu um alerta epidemiológico chamando a atenção para a ocorrência de casos de hepatite aguda grave de etiologia desconhecida em crianças entre 11 meses e cinco anos de idade, previamente saudáveis.

O documento do Hospital Barros Barreto informa que o Brasil tem, pelo menos, 28 casos sendo investigados, nos estados Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco.

O Brasil teria registrado os primeiros sete casos no no Rio de Janeiro e Paraná e divulgados pelo Ministério da Saúde em 5 de maio passado, no entanto, em 11 de maio, o número chegou em 28 casos distribuídos, dessa forma: São Paulo (8 casos), Rio de Janeiro (7), Espírito Santo (2), Minas Gerais (4), Paraná (3), Pernambuco (2) e Santa Catarina (2).

O Ministério da Saúde, conforme o hospital, orientou os profissionais de saúde a notificarem imediatamente à autoridade sanitária os casos suspeitos da doença. O primeiro caso notificado na América Latina foi na Argentina.

Sintomas da hepatite aguda grave

A síndrome clínica entre os casos identificados é a hepatite aguda (inflamação do fígado) com enzimas hepáticas acentuadamente elevadas. Muitos casos relataram sintomas gastrointestinais, incluindo dor abdominal, diarreia e vômito antes da apresentação de hepatite aguda grave e aumento dos níveis de enzimas hepáticas e icterícia. A maioria dos casos não apresentou febre e viagens internacionais não foram identificadas como fatores de risco. Todos foram negativos para Hepatites virais dos tipos A, B, C, D e E.

Infecções pelo adenovírus foram detectadas em 71 dos casos analisados, segundo a OMS. Nos EUA, em 05 de maio de 2022, 109 casos estavam em investigação e mais da metade das crianças notificadas tiveram o adenovírus tipo 41 detectado. o Sars-Cov-2 foi detectado em 20 casos e outros 19 casos tinham infecção pelos dois vírus citados. Porém não está claro se esses vírus tiveram relação com a causa direta da hepatite. Entretanto, a suspeita sobre o adenovírus cresce com o avanço das investigações. O CDC reforça que a vacinação contra a Covid-19 não é a causa da doença.

Em 10 de maio de 2022, a OMS atualizou os números e já são registrados 348 casos prováveis desta hepatite misteriosa. Segundo a organização, 20 países já apresentaram casos notificados, a maioria na Europa. Há ainda 70 casos adicionais de outros 13 países em espera de resultados laboratoriais para concluir a classificação. Cinco óbitos já foram registrados nos EUA e três óbitos na Indonésia.

Trajetória da Síndrome

De acordo com o hospital universitário, em 5 de abril, deste ano, o Reino Unido notificou à Organização Mundial de Saúde sobre dez casos de hepatite aguda grave de etiologia desconhecida em crianças entre 11 meses e cinco anos, previamente saudáveis. Os primeiros casos foram reportados na Escócia e todos tiveram necessidade de hospitalização. Em seguida, em 15 de abril, a OMS publicou um alerta sobre os casos e no Reino Unido as investigações já registravam 74 casos e seis crianças submetidas a transplante hepático.

Mais casos notificados em países da Europa, como Irlanda e Espanha

Em 21 de abril de 2022, pelo menos 169 casos já tinham sido relatados em 11 países da Europa e também nos EUA e em Israel. A faixa etária dos casos era entre um mês e 16 anos de idade. Nesse período, havia registro de 17 transplantes hepáticos e de um óbito pela doença. A OMS qualifica o surto como hepatite aguda de origem desconhecida entre crianças pequenas.