Banheiro a céu aberto construído em calçada incomoda moradores do bairro de Fátima, em Belém

Um banheiro irregular a céu aberto foi construído sobre a calçada de um bar localizado na passagem Boaventura da Silva, esquina com a travessa 14 de Abril, no bairro de Fátima, em Belém, obstruindo a passagem de pedestres. Moradores do entorno reclamam que precisam desviar pela rua, correndo risco de atropelamento, e do mau cheiro causado pela urina despejada no local pelos frequentadores.

O empresário José Matheus Souza conta que o problema já incomoda os moradores da vizinhança há mais de seis meses. Segundo ele, o banheiro sequer possui portas ou vaso sanitário. "Não tem nada, é só uma mureta e um ralo. As pessoas chegam, consomem bebida alcoólica e ficam urinando aí na frente de todo mundo. A mureta serve só pra tapar os genitais", diz. "Além do cheiro terrível, essa sujeira acaba atraindo ratos, baratas, é um ambiente sem nenhuma higiene e exposto pra quem passa na calçada".

Outro problema, segundo José Matheus, é a obstrução da calçada pelo banheiro e por um carrinho de lanches abandonado que fica no local. "As pessoas que passam aqui precisam desviar pela rua, tem crianças, idosos, deficientes correndo risco de ser atropelados. O carrinho ocupa praticamente toda a calçada, então o desvio é obrigatório. É um perigo", reclama.

Carrinho abandonado no local ocupa quase toda a calçada (Reprodução)

O empresário afirma que já procurou os órgãos da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) responsáveis, como Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), mas não obteve uma resposta. "Já faz um mês que eu fiz as denúncias nesses órgãos, outros moradores também já haviam feito, eles falaram que iam verificar, mas até agora ninguém fez nada. Queremos uma resposta já", conclui.

Em nota enviada, a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Seurb, informou que enviará, na manhã desta terça-feira (10), equipe de fiscalização do Código de Posturas ao local para notificação da irregularidade. A reportagem tentou fazer contato com o proprietário do estabelecimento, mas até o momento não obteve resposta.