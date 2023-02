Banda Magníficos deixa prefeita de Marituba "na mão"

A prefeita de Marituba, Patrícia Mendes, fez uma live no Instagram afirmando que a banda de forró Magníficos não iria mais se apresentar em um evento de Carnaval do município, que estaria marcado para ocorrer por volta das 00h40 desta quarta-feira (22). Segunda a gestora municipal, a banda vendeu dois shows para duas cidades diferentes no mesmo horário, e apresentou uma contraproposta, de entrar em Marituba às 20h, indo contra o contrato que havia sido firmado há semanas com antecedência.

Na live, Patrícia explicou que às vésperas do show a banda comunicou que não poderia mais realizar o evento como havia sido planejado. A notícia revoltou a prefeita, que não aceitou a troca de horário por saber que iria comprometer a programação voltada para os maritubenses, que não poderiam estar no horário oferecido como alternativa pelo Magníficos.

“O nosso sentimento de agora é de tristeza. Tristeza porque a Banda Magníficos não teve compromisso com a população maritubense. Nós fechamos esse show com a banda há mais de um mês atrás, pagamos através da ajuda dos patrocinadores do nosso carnaval, o cachê completo da banda para agora, véspera do horário para eles entrarem na Avenida, no trio, eles compartilharem a informação que não tem a possibilidade de fazer o show em Marituba. Isso é um absurdo!”, iniciou o desabafo.

Em seguida, Patrícia contou que a banda teria também proposto que os blocos de carnavais da cidade fossem cancelados para que o show começasse às 22h, o que também não foi aceito pela prefeita.

"A Banda Magníficos não vai brincar com a cara da população da nossa cidade. A Banda Magníficos vai, sim, arcar com todas as consequências. Nós trouxemos o grupo jurídico, porque nós vamos abrir um boletim de ocorrência, entrar na Justiça contra a banda por danos morais, porque essa banda não teve compromisso com o meu povo”, declarou.

Em conversa com a equipe de reportagem do Grupo Liberal, a Chefa de Gabinete da prefeita, Cibele Falcão, confirmou a veracidade das informações da live e disse que Patrícia não aceitou as propostas por ser um desrespeito com a população.

Um boletim de ocorrência sobre o caso já foi feito na Seccional de Marituba. “Até o momento não houve pedido de desculpas e nenhum contato entre a banda e a prefeitura. Mas o valor do cachê foi devolvido”, informou Cibele.

Nota de esclarecimento

Em nota, a Prefeitura de Marituba comunicou que o show da Banda Magníficos foi cancelado oficialmente. Mas foram mantidas as programações com os blocos na Avenida.

“O evento desta terça-feira contará ainda com a participação dos DJs da aparelhagem Crocodilo. Contamos com a compreensão de todos", informou o documento.

Ainda na noite desta terça-feira (21), a Banda Magníficos publicou uma nota sobre o ocorrido. No documento, é explicado que o cancelamento do show foi solicitado pela "contratante a apresentação", ou seja, a Prefeitura de Maritura.

"Desde o início das tratativas, a banda informou a disponibilidade de horário que tinha para o show, o que foi aceito pela contratante quando da assinatura do contrato. No entanto, a Banda foi surpreendida com a decisão unilateral do contrataste alterando o horário para 00:40 do dia 22/02/2023, em desacordo com o pactuado e sabendo que a banda não conseguiria cumprir a apresentação nesse horário", disse o documento.

“A Banda Magníficos tem mais de 25 anos de carreira, construída com muita dedicação, sempre zelando pela qualidade do trabalho, compromisso e respeito ao seu público.

Portanto, através desta nota, esclarecemos que o cancelamento do show de Matituba/PA foi solicitado pela contratante da apresentação. Desde o inícios das tratativas, a Banda Magníficos informou a disponibilidade de horário que tinha para o show, o que foi aceito pela contratante quando da assinatura do contrato. No entanto, a Banda foi surpreendida com a decisão unilateral do contratante alterando o horário para 00:40 do dia 22/02/2023, em desacordo com o pactuado e sabendo que abanda não conseguiria cumprir a apresentação nesse horário.

A Banda já estava na cidade para cumpri o compromisso, assim, não havia qualquer motivo desarrazoado para a Magníficos não realizar a apresentação.

Recomendamos as pessoas que estão divulgando notícias maldosas e tentando denegrir a nossa imagem a procurarem a verdade dos fatos, e estando cientes que a banda adotará as medidas cabíveis contra aquele que extrapolarem os limites da legalidade.

A Banda renova sua consideração e respeito a toda a população de Marituba/PA.”