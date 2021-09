Baixo movimento de passageiros marca saída de Belém para Mosqueiro em São Brás

Quem pretende viajar aos balneários próximos para aproveitar o feriado prolongado de 7 de setembro, celebrado na terça-feira, encontra uma movimentação tranquilo e sem filas para entrada nos coletivos na manhã deste sábado (4). Os principais destinos buscados no terminal em São Brás, na praça Araújo Martins, são os distritos de Outeiro e Mosqueiro

Na fila de espera para a "bucólica", Orneles Lopes e a esposa pretende passar o feriado prolongado na Baía do Sol. "Só voltamos na terça-feira a tarde. Vamos aproveitar o feriado para pescar, tomar cerveja. A programação da hoje é assistir o jogo do remo. Reunir toda a família, todo mundo vacinado com as duas doses, somos quase dez pessoas", diz.

Na sexta-feira (3), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) informou que determinou o reforço operacional de linhas para Mosqueiro. Segundo o órgão municipal de trânsito, até a próxima terça-feira (7), a linha Mosqueiro-São Brás terá incremento de 10 ônibus, no traslado à capital-ilha. No total, são 28 veículos atendendo ao distrito todos os dias, o que deve facilitar o transporte e evitar o transtorno para os passageiros.