Bairro de São Brás recebe Feira da Reforma Agrária até domingo: veja a programação

A V Feira da Reforma Agrária está sendo realizada até domingo (7) na Praça Araújo Martins, em São Brás, Belém. Com programação das 8h às 23h, o público pode aproveitar uma cozinha popular com opções de café da manhã, almoço e lanches da culinária tradicional.

O espaço reúne produtores da agricultura familiar para a comercialização de alimentos e outros produtos. Além disso, oferece oficinas voltadas à saúde e ao bem-estar, rodas de conversa, debates e apresentações culturais. À noite, a programação conta com shows e outras atrações artísticas gratuitas.

Cerca de 60 feirantes de assentamentos rurais participam da feira. Eles trazem produtos resultantes de práticas sustentáveis, incluindo frutas, hortaliças, farinha, polpas, produtos beneficiados, artesanato, biojoias e livros.

Produtos saudáveis e agroecologia

A V Feira da Reforma Agrária é uma realização do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. O evento prioriza produtos de experiências agroecológicas, que conciliam o cultivo de alimentos com a preservação ambiental e a redução de insumos químicos.

Raimundo Nonato Filho, assentado e integrante da coordenação do MST no Pará, destaca a importância da iniciativa: “Vamos apresentar alimentos saudáveis, alimentos de verdade, diversificados, colocar à disposição da sociedade com preços mais em conta porque não ter o atravessador, por ser parte da cultura amazônica as feiras”, afirma.

O secretário de Estado da Agricultura Familiar, João Batista Uchoa, ressalta que “essa feira já é uma tradição de algum tempo”. Ele aponta que o evento vai além da comercialização, mostrando a produção familiar, a cultura alimentar, as conquistas e os desafios dos trabalhadores rurais, fundamentais para a economia, segurança alimentar e meio ambiente.

Programação cultural e serviços

Entre as atrações culturais confirmadas, todas com apresentações gratuitas, estão:

Boi da Terra

Mestre Cuité

Tomil Paixão

Simone Viana

Fé no Batuque

Carimbó Selvagem

Camila Barbalho e Banda

Bando Mastodontes

Respeita Juliete

Layse e as Sinceras

Lambada Social Club

Projeto Se Keira

Rosa Cor e Banda

Serviço:

Evento: V Feira da Reforma Agrária

V Feira da Reforma Agrária Data: 5, 6 e 7 de junho

5, 6 e 7 de junho Horário: das 8h às 23h

das 8h às 23h Local: Praça Araújo Martins, Avenida Almirante Barroso, ao lado da Escola Municipal Benvinda de França Messias, no bairro de São Brás, em Belém