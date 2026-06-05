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Bairro de São Brás recebe Feira da Reforma Agrária até domingo: veja a programação

Com programação das 8h às 23h, o público poderá aproveitar uma cozinha popular com opções de café da manhã, almoço e lanches da culinária tradicional, além de programações culturais

O Liberal
fonte

Agricultura familiar ocupa praça em Belém com alimentos, debates e cultura (Foto: Divulgação)

A V Feira da Reforma Agrária está sendo realizada até domingo (7) na Praça Araújo Martins, em São Brás, Belém. Com programação das 8h às 23h, o público pode aproveitar uma cozinha popular com opções de café da manhã, almoço e lanches da culinária tradicional.

O espaço reúne produtores da agricultura familiar para a comercialização de alimentos e outros produtos. Além disso, oferece oficinas voltadas à saúde e ao bem-estar, rodas de conversa, debates e apresentações culturais. À noite, a programação conta com shows e outras atrações artísticas gratuitas.

Cerca de 60 feirantes de assentamentos rurais participam da feira. Eles trazem produtos resultantes de práticas sustentáveis, incluindo frutas, hortaliças, farinha, polpas, produtos beneficiados, artesanato, biojoias e livros.

Produtos saudáveis e agroecologia

A V Feira da Reforma Agrária é uma realização do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. O evento prioriza produtos de experiências agroecológicas, que conciliam o cultivo de alimentos com a preservação ambiental e a redução de insumos químicos.

Raimundo Nonato Filho, assentado e integrante da coordenação do MST no Pará, destaca a importância da iniciativa: “Vamos apresentar alimentos saudáveis, alimentos de verdade, diversificados, colocar à disposição da sociedade com preços mais em conta porque não ter o atravessador, por ser parte da cultura amazônica as feiras”, afirma.

O secretário de Estado da Agricultura Familiar, João Batista Uchoa, ressalta que “essa feira já é uma tradição de algum tempo”. Ele aponta que o evento vai além da comercialização, mostrando a produção familiar, a cultura alimentar, as conquistas e os desafios dos trabalhadores rurais, fundamentais para a economia, segurança alimentar e meio ambiente.

Programação cultural e serviços

Entre as atrações culturais confirmadas, todas com apresentações gratuitas, estão:

  • Boi da Terra
  • Mestre Cuité
  • Tomil Paixão
  • Simone Viana
  • Fé no Batuque
  • Carimbó Selvagem
  • Camila Barbalho e Banda
  • Bando Mastodontes
  • Respeita Juliete
  • Layse e as Sinceras
  • Lambada Social Club
  • Projeto Se Keira
  • Rosa Cor e Banda

Serviço:

  • Evento: V Feira da Reforma Agrária
  • Data: 5, 6 e 7 de junho
  • Horário: das 8h às 23h
  • Local: Praça Araújo Martins, Avenida Almirante Barroso, ao lado da Escola Municipal Benvinda de França Messias, no bairro de São Brás, em Belém
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