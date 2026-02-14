‘Aviva’: Imagem Peregrina visitará evento católico durante o Carnaval

O “Aviva” terá a presença especial da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no dia 16 de fevereiro, às 9h, no Hangar – Centro de Convenções, o que empolgou os participantes. A visita da Imagem Peregrina faz parte da programação do evento católico que será realizado neste ano entre os dias 15 e 17 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções, para quem busca uma alternativa religiosa durante o Carnaval. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Realizado pela Comunidade Cristo Alegria, o “Aviva” deste ano terá o tema “Ele cumpre sua promessa aos seus filhos amados – Isaías 55:1-6”. A expectativa da organização é receber aproximadamente 3 mil pessoas por dia, com um público de todas as idades, formado por jovens, adultos, crianças e pessoas idosas.

A visita da Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia foi anunciada nas redes sociais do evento, sendo bem recebida pelos fiéis, que apresentaram empolgação com o anúncio.

Programação

A programação terá diversas atividades entre momentos de oração, pregação, louvor, animação, experiências espirituais e celebrações litúrgicas. As atividades começam com a “Abertura com animação” às 9h no domingo (15) e na terça-feira (17) e às 8h na segunda-feira (16). O encerramento nos dias 15 e 16 de fevereiro será às 20h e no dia 17 de fevereiro será às 18h30.

No domingo (15), a manhã será de pregação e oração. Já à tarde, haverá experiência de oração com Emanuel Duarte, Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria e a Santa Missa com Dom Júlio Akamine. Por fim, o dia se encerra com o Show Cristo Alegria.

A segunda-feira (16) é o dia mais aguardado, com a visita da Imagem Peregrina às 9h. Pela manhã, ainda haverá pregação e oração e, à tarde, o público terá Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria, a experiência de oração com Gerônimo Sampaio, a Santa Missa com Frei Rodolfo e a Coroação de Nossa Senhora.

No último dia, na terça-feira (17), a Santa Missa será pela manhã com Frei Rodolfo, assim como um momento de pregação e oração. À tarde, haverá Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria e mais um período de pregação e oração. Para encerrar, o evento realizará uma Grande Adoração ao Santíssimo Sacramento com o Diácono Emanuel.

Entre os convidados ligados à Comunidade Cristo Alegria e a outras expressões do movimento católico que estarão na programação estão: Maria José Duarte, Emanuel Machado Duarte, João Pedro, Fernanda Girotto, Rafaela Cardoso, Paulo Eduardo e Isabela Souza.

Confira a programação completa:

Domingo, 15 de fevereiro

9h Abertura com animação

9h20 Passagem e Bênção do Santíssimo com Diácono Emanuel

10h Pregação e Oração – Paulo Eduardo

10h50 Pregação e Oração – Rafaela Cardoso

11h30 Pregação e Oração – Fernanda Girotto

12h30 Intervalo de Almoço

14h30 Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria

15h30 Experiência de oração com Emanuel Duarte

17h Santa Missa com Dom Júlio Akamine

18h30 Show Cristo Alegria

20h Encerramento

Segunda, 16 de fevereiro

8h Abertura com animação

8h20 Passagem e Bênção do Santíssimo com Diácono Emanuel

9h Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

10h Pregação e Oração – Maria José

10h50 Pregação e Oração – Isabela Souza

11h30 Pregação e Oração – Diácono Emanuel

12h Oração de Consagração a Nossa Senhora

12h30 Intervalo de Almoço

14h30 Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria

15h30 Experiência de oração com Gerônimo Sampaio

17h Santa Missa com Frei Rodolfo

18h30 Coroação de Nossa Senhora

20h Encerramento

Terça, 17 de fevereiro

9h Abertura com animação

9h30 Pregação e Oração – Maria José

11h Santa Missa com Frei Rodolfo

12h30 Intervalo de Almoço

14h30 Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria

15h Pregação e Oração – João Pedro

16h Grande Adoração ao Santíssimo Sacramento com Diácono Emanuel

18h30 Encerramento

História

O “Aviva” começou em 2001 e chega à sua 25ª edição em 2026. A iniciativa surgiu após o diácono Emanuel Duarte viajar para São Paulo, onde conheceu encontros católicos realizados durante o Carnaval.

Com duas décadas de celebração e louvor, o “Aviva” se consolidou como uma alternativa religiosa durante a semana do Carnaval. No evento, os fiéis encontram um espaço de fé onde podem fortalecer a espiritualidade e renovar laços com Deus.

De acordo com o diácono Emanuel Duarte, fundador da Comunidade Cristo Alegria e um dos idealizadores do evento, a ideia do “Aviva” é oferecer uma opção para quem prefere viver o feriado de forma diferente.

Serviço

Visita da Imagem Peregrina

Local: Hangar – Centro de Convenções da Amazônia

Data: 16 de fevereiro de 2026 (segunda-feira)

Horário: 9h

Dias do evento: Aviva Belém 2026 | 15, 16 e 17 de fevereiro

Entrada gratuita