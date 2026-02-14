‘Aviva’: Imagem Peregrina visitará evento católico durante o Carnaval
O “Aviva” terá a presença especial da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no dia 16 de fevereiro, às 9h, no Hangar – Centro de Convenções, o que empolgou os participantes. A visita da Imagem Peregrina faz parte da programação do evento católico que será realizado neste ano entre os dias 15 e 17 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções, para quem busca uma alternativa religiosa durante o Carnaval. A entrada é gratuita e aberta ao público.
Realizado pela Comunidade Cristo Alegria, o “Aviva” deste ano terá o tema “Ele cumpre sua promessa aos seus filhos amados – Isaías 55:1-6”. A expectativa da organização é receber aproximadamente 3 mil pessoas por dia, com um público de todas as idades, formado por jovens, adultos, crianças e pessoas idosas.
A visita da Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia foi anunciada nas redes sociais do evento, sendo bem recebida pelos fiéis, que apresentaram empolgação com o anúncio.
Programação
A programação terá diversas atividades entre momentos de oração, pregação, louvor, animação, experiências espirituais e celebrações litúrgicas. As atividades começam com a “Abertura com animação” às 9h no domingo (15) e na terça-feira (17) e às 8h na segunda-feira (16). O encerramento nos dias 15 e 16 de fevereiro será às 20h e no dia 17 de fevereiro será às 18h30.
No domingo (15), a manhã será de pregação e oração. Já à tarde, haverá experiência de oração com Emanuel Duarte, Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria e a Santa Missa com Dom Júlio Akamine. Por fim, o dia se encerra com o Show Cristo Alegria.
A segunda-feira (16) é o dia mais aguardado, com a visita da Imagem Peregrina às 9h. Pela manhã, ainda haverá pregação e oração e, à tarde, o público terá Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria, a experiência de oração com Gerônimo Sampaio, a Santa Missa com Frei Rodolfo e a Coroação de Nossa Senhora.
No último dia, na terça-feira (17), a Santa Missa será pela manhã com Frei Rodolfo, assim como um momento de pregação e oração. À tarde, haverá Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria e mais um período de pregação e oração. Para encerrar, o evento realizará uma Grande Adoração ao Santíssimo Sacramento com o Diácono Emanuel.
Entre os convidados ligados à Comunidade Cristo Alegria e a outras expressões do movimento católico que estarão na programação estão: Maria José Duarte, Emanuel Machado Duarte, João Pedro, Fernanda Girotto, Rafaela Cardoso, Paulo Eduardo e Isabela Souza.
Confira a programação completa:
Domingo, 15 de fevereiro
- 9h Abertura com animação
- 9h20 Passagem e Bênção do Santíssimo com Diácono Emanuel
- 10h Pregação e Oração – Paulo Eduardo
- 10h50 Pregação e Oração – Rafaela Cardoso
- 11h30 Pregação e Oração – Fernanda Girotto
- 12h30 Intervalo de Almoço
- 14h30 Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria
- 15h30 Experiência de oração com Emanuel Duarte
- 17h Santa Missa com Dom Júlio Akamine
- 18h30 Show Cristo Alegria
- 20h Encerramento
Segunda, 16 de fevereiro
- 8h Abertura com animação
- 8h20 Passagem e Bênção do Santíssimo com Diácono Emanuel
- 9h Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré
- 10h Pregação e Oração – Maria José
- 10h50 Pregação e Oração – Isabela Souza
- 11h30 Pregação e Oração – Diácono Emanuel
- 12h Oração de Consagração a Nossa Senhora
- 12h30 Intervalo de Almoço
- 14h30 Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria
- 15h30 Experiência de oração com Gerônimo Sampaio
- 17h Santa Missa com Frei Rodolfo
- 18h30 Coroação de Nossa Senhora
- 20h Encerramento
Terça, 17 de fevereiro
- 9h Abertura com animação
- 9h30 Pregação e Oração – Maria José
- 11h Santa Missa com Frei Rodolfo
- 12h30 Intervalo de Almoço
- 14h30 Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria
- 15h Pregação e Oração – João Pedro
- 16h Grande Adoração ao Santíssimo Sacramento com Diácono Emanuel
- 18h30 Encerramento
História
O “Aviva” começou em 2001 e chega à sua 25ª edição em 2026. A iniciativa surgiu após o diácono Emanuel Duarte viajar para São Paulo, onde conheceu encontros católicos realizados durante o Carnaval.
Com duas décadas de celebração e louvor, o “Aviva” se consolidou como uma alternativa religiosa durante a semana do Carnaval. No evento, os fiéis encontram um espaço de fé onde podem fortalecer a espiritualidade e renovar laços com Deus.
De acordo com o diácono Emanuel Duarte, fundador da Comunidade Cristo Alegria e um dos idealizadores do evento, a ideia do “Aviva” é oferecer uma opção para quem prefere viver o feriado de forma diferente.
Serviço
Visita da Imagem Peregrina
Local: Hangar – Centro de Convenções da Amazônia
Data: 16 de fevereiro de 2026 (segunda-feira)
Horário: 9h
Dias do evento: Aviva Belém 2026 | 15, 16 e 17 de fevereiro
Entrada gratuita
