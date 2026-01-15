Capa Jornal Amazônia
Avenida José Malcher é interditada durante protesto de Agentes de Saúde de Belém

De acordo com informações da Guarda Municipal de Belém, o protesto teve início por volta de 9h.

O Liberal
fonte

Avenida José Malcher é interditada durante protesto de Agentes de Saúde de Belém. (Foto: Oneti Neto / Especial para O Liberal)

A avenida Governador José Malcher, entre as travessas Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa, no bairro de Nazaré, em Belém, está interditada desde a manhã desta quinta-feira (15) devido a um protesto em frente ao Ministério Público do Trabalho. Segundo as informações da Polícia Militar, que está no local monitorando a situação, o ato é realizado por agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que atuam na capital paraense. As pessoas no local reivindicam o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional (IFA) da categoria.

Até às 12h50, a via continuava bloqueada devido a grande quantidade de pessoas participando do protesto na área. Agentes da Guarda Municipal de Belém realizam o controle do trafego de veículos. De acordo com informações da GMB, o protesto teve início por volta de 9h, em frente à sede da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). Os servidores teriam sido recebidos por representantes da Sespa e ocorreram deliberações. No entanto, às 11h30, os membros da categoria se deslocaram para a frente do Ministério Público do Trabalho, onde também pedem para que seja feita uma reunião para tratar a respeito do pagamento do IFA. 

Agentes da GMB e da Polícia Militar estão no local acompanhando o ato que permanece pacifico. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Prefeitura de Belém, Sesma  e aguarda o retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

