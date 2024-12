Avenida Duque de Caxias tem tráfego alterado no canteiro central e ciclovia; veja o trecho afetado

A avenida Duque de Caxias, em Belém, terá o tráfego alterado a partir desta segunda-feira (16), às 8h, por 120 dias. O canteiro central e a ciclovia serão interditados para obras de requalificação, parte das ações para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O trecho afetado é entre as travessas Antônio Baena e Humaitá, no bairro do Marco.

A área para retorno de veículos permanecerá e uma ciclovia provisória será disponibilizada durante o período de requalificação, segundo a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). “Essas alterações no tráfego são necessárias e para isso temos solicitado o apoio da Semob (Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém) e do Detran (Departamento de Trânsito) na orientação nesses locais. As interdições vão dar segurança aos trabalhadores e à população”, afirma Ruy Cabral, secretário da Seop.

O trecho entre as travessas Antônio Baena e Humaitá sofre interdição no canteiro central e na ciclovia (Divulgação)

Entre as obras, está a recuperação de redes de drenagem e pavimentação da via, sinalização vertical e horizontal, piso tátil, totens informativos e faixas inteligentes.