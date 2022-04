Autismo: Belém tem programação neste primeiro final de semana de abril

Neste sábado (2), Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, Belém recebe programações culturais, adesivagem de veículos e serviço de orientação sobre o autismo, que ocorrem no centro da capital e no distrito de Mosqueiro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma em cada 160 crianças no mundo tem TEA, e o mês de abril é dedicado a discussão sobre inclusão e respeito.

O Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie), vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec) promove no sábado (2) às 8h a 3ª Caminhada de Conscientização do Autismo de Mosqueiro. O objetivo é reunir a população e Associação de Pais de TEA. A saída será da avenida Getúlio Vargas (rua do Jambeiro) até ao Centro Multicultural Solar das Artes, na Praça da Vila. No final serão apresentados os trabalhos artísticos dos alunos, além de apresentação cultural de carimbó, contação de história e jogos adaptados.

Ainda no sábado, a programação em Belém será promovida pelo Grupo Mundo Azul, que reúne 300 mães de autistas, das 09 às 17 horas na ação de Adesivaço em prol da causa do Autismo. O local será na avenida Doca de Souza Franco em um posto de gasolina, esquina com a rua Antônio Barreto. Além de adesivar carros, as mães irão distribuir balões, folders e panfletos sobre o Autismo, além de tirarem dúvidas e realizar o acolhimento das famílias. No decorrer deste mês também haverá ações em praças e escolas levando materiais e informações.

No sábado e no domingo, em um shopping localizado na avenida Centenário, haverá uma exposição alusiva à data. O circo que está nas dependência do mesmo shopping também terá programações especiais, mas apenas no domingo (3).

Para finalizar o final de semana, no domingo (3) a programação da Prefeitura de Belém continua na Praça Milton Trindade (Praça Horto Municipal), na Batista Campos. O poeta Juraci Siqueira e a aluna Hannan Guntemberg farão parte da programação cultural. O evento conta, também, com a exposição de trabalhos dos alunos da EMEI Vanda Célia de Souza, localizada no bairro do Maracacuera, em Icoaraci.

Serviço de atendimento

A Prefeitura de Belém, por meio do Crie Gabriel Lima Mendes, atua com o Programa de Atendimento Educacional Especializado aos Transtornos do Espectro do Autista (Proatea), que atende 828 alunos com TEA.

As atividades realizadas trabalham o desenvolvimento do potencial do estudante, a partir de atividades lúdicas, da música, das artes cênicas e plásticas, além de atividades psicopedagógicas de linguagem, psicomotricidade, informática educativa e vivência sociais, de acordo com o site agência Belém. Outras atividades são realizadas, favorecendo a inclusão em espaços, além da escola, como o Bosque Rodrigues Alves e o Museu Emílio Goeldi.



Outro atendimento é o serviço de acolhimento para as famílias, que reúne equipe multiprofissional e psicossocial, com assistente social e psicólogos, além do assessoramento nas escolas da rede municipal.