No Dia Nacional do Orgulho Autista, comunidade reforça debate como caminho para inclusão

Na data em que se celebra o Dia Nacional do Orgulho Autista, a comunidade e instituições que apoiam pessoas com dentro do espectro querem usar a visibilidade dada ao tema em 18 de junho para tornar o autismo algo cada vez mais comum para a sociedade brasileira. Quando a data comemorativa foi instituída pelo Senado, em junho de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), mostrava que haviam 70 milhões de pessoas diagnosticadas com algum grau do Transtorno do Espectro Autista (TEA) no mundo, com 2 milhões delas no Brasil. Um ano depois, especialistas acreditam que esse número cresceu consideravelmente, sobretudo, por conta do aumento dos números de diagnóstico, impulsionado pela divulgação do assunto.

“A data vem para a gente trabalhar a neurodiversidade. A inclusão social por meio do entendimento de que existem diversas pessoas dentro do espectro e que cada um vai apresentar características diferentes do outro”, detalha Karina Medrado, Especialista em Neuropsicologia. “Essa data serve justamente para informar a sociedade sobre o que é de fato o autismo. Hoje, ele é considerado um espectro: começa desde um nível leve, onde a dificuldade passa mais pela comunicação e interação social, até níveis mais moderados e severos”, explica Karina, que também é uma das administradoras do Instituto Casula que, atualmente atende mais de trinta crianças com autismo em Belém.

Além dessa instituição, na capital paraense, há várias clínicas e institutos voltados para as terapias necessárias que atendem tanto pelo SUS quanto por meios privados. O atendimento precisa ser multiprofissional, com psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo, neuropediatra, e demais especialistas, na chamada terapia global, já que o autismo é um transtorno que atinge várias áreas, caracterizado principalmente por: interações sociais únicas; formas não padronizadas de aprendizagem; forte interesse em assuntos específicos; inclinação para rotinas; dificuldades em formas típicas de comunicação e maneiras particulares de processar informações sensoriais. Segundo Karina Medrado, quanto mais o tema é debatido e exposto, fica mais fácil que as pessoas neurotípicas - fora do espectro - vejam os autistas como membros valiosos para nossa sociedade, e nesse sentido, a mídia tem um papel determinante.

Recentemente, o bilionário Elon Musk, presidente das empresas Tesla e da SpaceX, revelou que tem Síndrome de Asperger, um tipo de autismo leve, em um programa de TV dos EUA. “Hoje, temos profissionais mais capacitados para lidar com autismo, e a sociedade está compreendendo mais sobre algo que,antes, não se falava muito. Existem pessoas que estão sendo diagnosticadas na fase adulta e que, por muito tempo, não eram compreendidas e não conseguiam se compreender. Entendendo mais sobre o transtorno, a gente consegue ter esse diagnóstico com pessoas na fase adulta e com crianças, com o chamado diagnóstico precoce, que é super importante. A gente já faz diagnóstico em bebês, crianças de doze meses”, finaliza Medrado.