Áustria instala consulado honorário em Belém

A Áustria instalou um consulado em Belém na última quinta-feira (20) e empossou Daniel Araújo, diretor do Theatro da Paz, como cônsul honorário do país na capital paraense.

O escritório consular honorário da Áustria em Belém irá funcionar em uma sala cedida pelo Governo do Pará que fica localizada no terceiro andar do Theatro da Paz.

A solenidade ocorreu no teatro e contou com a presença do embaixador austríaco no Brasil, Stefan Scholz.

Na opinião dele, a instauração de uma missão consular na cidade eleva as relações entre o Pará e o país europeu, possibilitando aprendizados mútuos e maior cooperação entre os poderes públicos.

"Esperamos encontrar muitas novas áreas nas quais poderemos cooperar em termos de questões como o combate aos efeitos de mudanças climáticas e a promoção do uso da tecnologia verde na agricultura e na indústria. Embora nossos dois estados estejam distantes geograficamente, os laços culturais servirão de ponte para estreitar igualmente os laços políticos, sociais e econômicos. O futuro me parece realmente brilhante. Estou certo de que a abertura do consulado da Áustria anuncia uma era de cooperação ainda mais estreita entre nós”, pontuou.

No Pará, Scholz cumpriu ainda uma agenda institucional que incluiu visitas ao Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e ao Instituto Emílio Goeldi.

Ele foi ciceroneado por Daniel Araújo, o novo cônsul, que é um barítono paraense formado em canto lírico pela Universidade Estadual do Pará e com mestrado pela Universidade do Missouri, nos Estados Unidos.

Ele também atuou como diretor técnico e superintendente da Fundação Carlos Gomes e é cantor solista na Amazônia Jazz Band.

De acordo com Araújo, a parceria vem em boa hora, pois ele avalia que a Belém está em constante crescimento e com o olhar voltado para o futuro por conta da possibilidade de sediar a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), prevista para ser realizada em 2025.

Também participaram da cerimônia a secretária de cultura do Pará, Úrsula Vidal, e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.