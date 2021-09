Aulas presenciais serão retomadas em Belém e Ananindeua

Alunos da Educação Infantil das redes municipais de ensino em Belém e Ananindeua retornarão as salas de aula nesta segunda-feira (13). A retomada em ambos os municipios será feito de forma gradual e escalonada.

Em Belém, o retorno as salas de aula começará pelos alunos da Educação Infantil. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), este é o melhor momento para a retomada do ensino presencial.

Para monitorar possiveis casos de Covid-19 nas escolas, o órgão de educação contará com o aplicativo Guardião e Guardiãs da Saúde na Educação, desenvolvido pela Secretaria de Municipal de Saúde (Sesma).

Outra orientação dada pela Semec é para que os responsáveis dos estudantes conversem constantemente com os professores e direção da escola, lembrando que ainda é preciso continuar com as medidas preventivas contra o coronavírus.

O retono as aulas em Belém seguirá o seguinte caléndário:

-13 de setembro de 2021: retorno presencial da educação infantil, com os alunos distribuídos em grupos de 25% das turmas e comparecimento presencial em dias alternados. As turmas de meio período retornarão em grupos com 33% dos alunos em dias alternados;

- 20 de setembro de 2021: retorno presencial dos anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), com os alunos distribuídos em grupos de 33% das turmas e comparecimento presencial em dias alternados;

- 27 de setembro de 2021: retorno presencial dos anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª e 4ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), com os alunos distribuídos em grupos de 33% das turmas e comparecimento presencial em dias alternados.

Ananindeua

Em Ananindeua, a retomada das aulas presenciais ocorrerá, neste primeiro momento, para alunos 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental regular, em 20 escolas da rede, de forma escalonada. Desses escolares, 33,33% desses alunos voltam às salas de aulas, divididos em 3 grupos. O quantitativo de alunos e séries vão aumentar gradativamente de acordo com o cenário epidemiológico da região.

Para orientar alunos, responsáveis e professores, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), com apoio da Secretaria de Saúde, criou uma cartilha com protocolo sanitário para o retorno às atividades presenciais, com orientações foram repassadas à comunidade escolar, para evitar a disseminação da Covid-19

Confira a lista de escolas que reabrem para ás aulas presenciais:

EMEF Novo Cristo

EMEF Maria Estelita B. Da Silva

EMEF Jardim Amazônia

EMEF Nelson Pereira Dias

EMEF Jose Maria Morais

EMEF Clóvis De Souza Begot (atendendo também os alunos da EMEF Evangelho Quadrangular)

EMEF Raimunda Pinto

EMEF Senador Álvaro Adolfo

EMEF Maria Emilia Antunes

EMEF Damas Salesianas

EMEF Manuel Gregório

EMEF Raul Vicente

EMEF Núcleo De Est. Oliveira

EMEF Hildegarda Caldas De Miranda

EMEF Amma

EMEF Aimee Mcpherson

EMEF Nª Sª Auxiliadora

EMEF Santa Margarida A. Pisídia

EMEF Machado De Assis - Anexo I (Cristo Rei)

EMEF Domiciano De Farias