Aulão gratuito de Biologia e Física prepara estudantes para o Enem neste sábado (20)
Além das aulas, os alunos inscritos terão acesso gratuito a simulados exclusivos e poderão realizar um teste de carreira
Estudantes de todo o Brasil poderão participar, neste sábado (20), de um aulão gratuito para o Enem, com foco nas disciplinas de Biologia e Física. A atividade será transmitida ao vivo, das 9h às 11h, com interação entre professores e alunos em tempo real. No Pará, o encontro ocorrerá nos polos da UniCesumar localizados em Belém, Ananindeua, Castanhal, Bragança e Parauapebas.
O aulão integra uma série de quatro encontros promovidos em parceria com a Rede Enem. O objetivo é oferecer conteúdos atualizados e estratégias para auxiliar os estudantes a se prepararem para as provas do exame nacional. O formato ao vivo possibilita que dúvidas sejam esclarecidas durante a aula, tornando a preparação mais dinâmica.
Programação dos aulões preparatórios
Além do encontro deste sábado, está previsto mais um aulão no calendário. O último será realizado no dia 25 de outubro e vai contemplar os conteúdos de Química e Matemática. Os alunos inscritos ainda terão acesso gratuito a simulados exclusivos e poderão participar de um teste de carreira, ferramenta que auxilia na identificação de perfil profissional e na escolha das futuras carreiras.
- 3º aulão: sábado (20), Biologia e Física
- 4º aulão: 25 de outubro, Química e Matemática
Recursos extras da Rede Enem
Além dos aulões ao vivo, a Rede Enem oferece videoaulas disponíveis a qualquer momento, planos de estudo, simulados e aplicativo para celular e tablet. Também estão disponíveis atividades de reforço em redação e recomposição da aprendizagem, ampliando as ferramentas de preparação para os participantes.
Serviço: como participar
Aulão ao vivo e gratuito preparatório para o Enem
- Data e horário: sábado (20), das 9h às 11h
- Locais no Pará: polos UniCesumar em Belém, Ananindeua, Castanhal, Bragança e Parauapebas
- Mais informações: unicesumar.edu.br/enem
