O Liberal chevron right Belém chevron right

Aula gratuita ao ar livre destaca a importância da Cabanagem, em Belém

O evento será realizado neste domingo (11), de forma gratuita, e não precisa de inscrição prévia

Ayla Ferreira
fonte

Michel Pinho ministrando uma aula pública. (Foto: Edivaldo Sodré / Ag. Pará)

Na próxima segunda-feira (12), Belém irá comemorar 410 anos. E para celebrar a data, a população poderá participar de uma aula pública sobre a Cabanagem, revolução popular ocorrida de 1835 a 1840, que marcou a história paraense. A aula será ministrada neste domingo (11), pelo historiador Michel Pinho, e terá início às 8h15, no Palácio Lauro Sodré, na Cidade Velha. Vários trechos do centro histórico farão parte do trajeto, que irá encerrar no Conjunto dos Mercedários, na Campina, às 10h.

“A ideia de fazer aula pública, é porque ela junta duas datas importantes: 7 de janeiro de 1835, onde nós temos a Cabanagem no início de Belém do Pará e também o dia 12 de janeiro, que é o aniversário da cidade. Então, dia 11 daria para falar exatamente desses dois pontos fundamentais para a história do Pará”, diz o historiador Michel Pinho.

O momento irá discutir a importância do movimento cabano e relacionar com o patrimônio histórico, abordando a tomada da cidade, o conflito no Palácio do Governo, hoje Palácio Lauro Sodré, e a batalha no Conjunto dos Mercedários.

“A escolha do início no Palácio Lauro Sodré se dá exatamente pela tomada da população cabana em Belém no dia 7 de janeiro de 1835 e que cerca o Palácio e não só depõe o governador do Grão Pará, que é Lobo de Souza, mas também acaba por matá-lo”, explica Michel.

Entre os temas que serão abordados, estão as lutas sociais no interior, o conflito no Acará-Açu, a tomada de Belém, a cidade em 1835, além da importância do Ver-o-Peso, a batalha do Trem de Guerra e o Conjunto dos Mercedários. Para Michel, finalizar a aula nos Mercedários é uma forma de possibilitar com que o público relacione o patrimônio histórico com as lutas sociais, visto que o local foi cenário da maior batalha campal urbana de toda a Amazônia, que aconteceu na batalha do Trem de Guerra, onde hoje é o Conjunto.

A ideia de uma aula pública que une e discute a relação do patrimônio material edificado com a Cabanagem, é fazer com que a população desperte o senso de pertencimento e questionamento em relação à ocupação urbana da cidade. 

“Os cabanos eram pessoas pobres, empobrecidas, escravizadas, ribeirinhos, que ocupavam grande parte da da margem da sociedade e também de regiões muito longínquas de Belém. Pensar a Cabanagem também é pensar um pouquinho sobre a relação entre história e política”, afirma Michel.

Programação cultural 

Ao final da aula, a Universidade Federal do Pará (UFPA) irá realizar apresentações culturais dentro do Conjunto de Mercedários, além de exposições na Galeria de Arte da UFPA. O evento é totalmente gratuito e não precisa de inscrição prévia.

Serviço

Aula pública em comemoração ao aniversário de Belém

Tema: Cabanagem

  • Data: 11/1
  • Concentração: 8h no Palácio Lauro Sodré. Praça Dom Pedro II, s/n - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-240
  • Início (pontualmente): 8h15.  
  • Chegada: 10h no Conjunto dos Mercedários. Portão 1, Blvd. Castilhos França, s/n - Campina, Belém - PA, 66010-020

O que levar: garrafa com água, calçado confortável, protetor solar, boné ou sombrinha. 

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

