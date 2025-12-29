Atendimento dos bancos em Belém terá alterações no fim de ano; veja como será

Com a proximidade das festas de Ano Novo, os bancos em Belém terão nesta terça-feira (30) o último dia de atendimento presencial ao público, com expediente normal para todas as operações, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Na quarta-feira (31), não haverá funcionamento nas agências e as compensações bancárias também serão suspensas, conforme comunicado pelas instituições. Já no dia 1º de janeiro de 2026, o atendimento permanecerá indisponível, sem abertura das unidades para o público.

De acordo com a Febraban, os meios eletrônicos são alternativas de pagamentos aos clientes, que podem usar as áreas de autoatendimento nas agências disponíveis, e os canais digitais (celulares e computadores) dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas, e demais serviços. Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

“Esses canais oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento”, ressalta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

As compensações bancárias não são efetivadas nos feriados - como no dia 1º de janeiro, feriado da Confraternização Universal - incluindo a TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária – 01/01 – poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam no feriado ou nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

“Normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, explica Faria.