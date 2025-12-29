Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Atendimento dos bancos em Belém terá alterações no fim de ano; veja como será

Agências funcionam normalmente nesta terça (30), mas não abrem nos dias 31 e 1º de janeiro, segundo a Febraban

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Cristina Indio do Brasil/Arquivo/Agência Brasil)

Com a proximidade das festas de Ano Novo, os bancos em Belém terão nesta terça-feira (30) o último dia de atendimento presencial ao público, com expediente normal para todas as operações, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Na quarta-feira (31), não haverá funcionamento nas agências e as compensações bancárias também serão suspensas, conforme comunicado pelas instituições. Já no dia 1º de janeiro de 2026, o atendimento permanecerá indisponível, sem abertura das unidades para o público.

De acordo com a Febraban, os meios eletrônicos são alternativas de pagamentos aos clientes, que podem usar as áreas de autoatendimento nas agências disponíveis, e os canais digitais (celulares e computadores) dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas, e demais serviços. Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

“Esses canais oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento”, ressalta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

As compensações bancárias não são efetivadas nos feriados - como no dia 1º de janeiro, feriado da Confraternização Universal - incluindo a TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária – 01/01 – poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte. 

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam no feriado ou nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

“Normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, explica Faria.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

funcionamento dos bancos

ano novo

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Saiba o que abre e fecha na Grande Belém durante o Ano Novo

Com o Ano Novo, diversos órgãos estaduais, municipais e espaços públicos terão o funcionamento alterado entre os dias 31 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2026

29.12.25 17h52

PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em Belém na virada do Ano Novo? Confira a previsão do Inmet

De acordo com o boletim meteorológico, no dia 31 de dezembro, na Região Metropolitana de Belém, que abrange áreas como Mosqueiro e Outeiro, o cenário é de sem previsão de chuva

29.12.25 18h09

LUTO

Morre Dona Coló, ícone das ervas do Ver-o-Peso, nesta terça-feira, em Belém

A informação sobre a morte foi confirmada pela filha dela à reportagem

30.12.25 17h42

MUNICÍPIO

Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo no dia 2 de janeiro de 2026

Decreto estabelece ponto facultativo em 2 de janeiro de 2026 em Belém, mas garante a continuidade dos serviços essenciais para atendimento à população

29.12.25 15h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda