Associação Pão de Santo Antônio promove arraial junino na Estação das Docas

Com tradição de mais de 30 anos, a Associação Pão de Santo Antônio promove todos os anos as festividades na casa de acolhimento dos idosos, mas há dois anos a diretoria vem promovendo uma festa fora do ambiente da casa como forma de envolver diferentes públicos e arrecadar dinheiro para investir nas melhorias do espaço dos idosos. Na tarde desta quarta -feira (5), o arraial junino aconteceu na Estação das Docas com uma programação variada.

A festa de Santo Antônio acontece desde o último dia 31 e vai até o dia 13 de junho no espaço da Associação do Pão de Santo Antônio, mas para além dessa festividade a diretoria da associação vem promovendo desde o ano passado o arraial junino fora das dependências da associação como forma de agregar outros públicos.

"Geralmente as pessoas que participam da festividade na associação são as pessoas da comunidade. Com a pandemia, nós ficamos impossibilitados de realizar essas festas. Por isso, desde o ano passado a gente vem ampliando essa programação", explicou Socorro Morgado, que é diretora presidente da Associação.

A festa começou às 16h, na Estação das Docas, com a presença de vários artistas como Pinduca, Julio Cesar, do Nosso Tom, e entre outros que passaram pelo palco ao longo da programação, até às 22h.

A diretora-presidente da associação explicou que todo o dinheiro arrecadado será revertido para a melhoria do abrigo do Pão de Santo Antônio, onde atualmente abriga 70 idosos.

Gilvana Gonçalves faz parte da equipe de voluntários da associação, há 33 anos, ela diz que faz parte da equipe de promoção de eventos e que se sente feliz em promover esses encontros, pois além de ser uma forma de arrecadar recursos para a associação também é uma forma de confraternizar.

"É muito bom ter esses encontros, pois além do trabalho tem alegria, os idosos da casa participam e se divertem. Fico muito feliz de poder participar desse momento", pontua Gilvana.

A Associação Pia União de Santo Antônio – Pão dos Pobres é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a devoção de Santo Antônio.

Fundada em 15 de setembro de 1925 com sede no salão paroquial da Igreja Bom Jesus, desde o início prioriza a assistência às crianças e aos idosos.

Casa Pão de Santo Antônio

A casa é uma entidade filantrópica e mantém-se por meio de doações e colaboração de seus associados. Quem desejar doar ou tornar-se voluntário deve entrar em contato com a instituição. O Pão de Santo Antônio está localizado na Rua Paes de Souza, esquina com a travessa Castelo Branco, no Bairro do Guamá.