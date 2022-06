Em Belém, população lota a Praça Waldemar Henrique na abertura do arraial junino

A Praça Maestro Waldemar Henrique voltou a receber os eventos da quadra junina após dez anos, especialmente após dois anos de pandemia pela Covid-19 em que não houve arraial presencial. Na noite da quarta-feira, 15, a população de Belém lotou o logradouro para prestigiar as apresentações de quadrilhas e de misses, no Piano Palco, e os shows de artistas regionais, na Concha Acústica, durante a abertura do Arraial da Nossa Gente, da Prefeitura de Belém. As barracas de venda de comidas típicas e quitutes de época foram uma atração à parte. A programação continua com atrações diárias até o próximo dia 30.

“Muito bom, eu tô gostando. Aqui vem o povão, tá tudo ótimo, muito bom, muito bonito. O povão veio de longe para prestigiar as quadrilhas”, disse Marlene Santos, de 58 anos, torcedora da Sedução Ranchista. A torcida lotou as arquibancadas para prestigiar as quadrilhas.

A primeira a se apresentar foi “O Amor É Nosso”, da ilha de Mosqueiro. “O coração tá a mil, de volta ao São João. A gente ensaiou muito e agora a gente veio mostrar o que a gente sabe”, comemorou um brincante, segundos antes da apresentação. “Dois anos sem dançar, foi muito difícil, perdemos alguns brincantes, mas a gente tá aqui firme e forte para brincar São João”, completou o brincante do mesmo grupo, Erison Luís.

Logo depois se apresentaram a Fúria Junina, Balão de Ouro, Sedução Ranchista, Cristal Junino, Furacão Junino e Paraíso Junino. Ao todo, cerca de 34 quadrilhas juninas de vários bairros da cidade irão se apresentar ao longo da programação.

Na abertura do arraial, o prefeito Edmilson Rodrigues, acompanhado de autoridades, comemorou do palco acústico: “Que bom voltar à praça. Que bom ver as quadrilhas no Piano Palco, que bom ver as ruas e as praças ocupadas pelo povo, que têm direito à arte, à cultura e ao trabalho. Que bom ver o nosso povo alegre e feliz, ter muitos artistas populares se apresentando aqui”. Ele subiu ao palco logo após a apresentação do Carimbó do Seu Nezinho e antecedeu o esperado show de Pinduca.

Na oportunidade, o prefeito anunciou o show gratuito da cantora IZA em Belém, durante a Bienal das Artes, em setembro. E, após descer do palco, ele disse a O Liberal que “o arraial é sinônimo de cultura popular nas ruas”. “É direito do povo assistir os grande artistas, os cordões de pássaros, os bois, as toadas. O arraial inicia com o show do Pinduca, aquele que levou para o mundo a arte do carimbó”, ressaltou.

Edmilson destacou que, este ano, após um longo período, os grupos de quadrilha voltaram a receber subsídio da prefeitura para se apresentar, valorizando a identidade cultural e levando alegria aos brincantes e à plateia que prestigia as apresentações. O último show da noite foi do Amazônia Dance, que iniciou à meia-noite.

O técnico de enfermagem Claudinei de Souza, de 46 anos, foi conferir o arraial com a esposa. “Importantíssimo esse retorno com toda essa vibração positiva pra gente que passou uma situação bem difícil por dois anos. A gente espera que isso continue, que as praças de Belém sejam recuperadas para essas atrações culturais, que são muito importantes para todos nós”.

Programação

Nesta quinta-feira, 16, o Arraial da Nossa Gente continua, a partir das 19h, com a apresentação dos grupos de quadrilha Rosa de Ouro, Buscapé, Pipocando, Atração Junina, Arrastapé, Santa Luzia, Impacto Junino e Moreninha da Campina. Já na concha acústica, os shows iniciam às 18h com Mestre Venâncio, seguido de Ayrakirã, Flor da Juventude, Encantos do Sol e Flor da Amazônia, este último a partir da 00h20.

Já a apresentação de Pássaros Juninos e Cordões de Bicho acontece no Teatro Waldemar Henrique, na Praça da República, com apresentações nos próximos dias 22, 23 e 29.