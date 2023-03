Assembleia para eleição de nova diretoria da Unimed está em andamento

Ocorre neste sábado, 4, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para eleição da nova diretoria executiva da Unimed, para exercer o mandato complementar referente ao período 2023-2025. A votação começou a partir das 9h, no Hotel Sagres, no bairro de São Braz, e deve seguir ao longo do dia, encerrando às 18h. No início desta tarde, mais de 300 dos 1.949 cooperados já haviam votado.

O chamamento público para a AGE tem edital assinado pelo presidente do Conselho, Wilson Yoshimitsu Niwa. Ele descrevia que a assembleia seria iniciada após três convocações, sendo a primeira às 7h, com quórum 2/3 dos cooperados; a segunda às 8h, com presença de pelo menos a metade e mais um dos cooperados; e a terceira às 9h, em que devem estar presentes, no mínimo, 10 médicos.

Ainda ontem, 3, o juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém havia determinado a suspensão do edital da AGE, em decisão liminar, feita a pedido de três médicos cooperados: Douglas Serra Vasconcelos, Raimundo de Jesus Pinheiro Abdon e Paulo Marcos Fontelles de Lima Araújo. Ele se sentiram prejudicados.

Os médicos pediam a anulação da convocação, justamente "para que não seja realizada a eleição para a diretoria executiva da Unimed Belém antes da conclusão dos processos administrativos em andamento, para que qualquer nova medida de impacto gerencial tomada seja dada de forma definitiva e de acordo com as determinações e legislação”, conforme um trecho do pedido de liminar.

No entanto, o agravo de instrumento interposto por representantes da diretoria interina da Unimed Belém, foi deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJPA) na noite da mesma sexta-feira, mantendo a eleição que chegou a ser suspensa horas antes.

A assessoria da Unimed informou, nesta tarde, que os resultados da assembleia serão divulgados imediatamente ao fim da votação.