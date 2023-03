Justiça derruba liminar que suspendeu Assembleia e mantém eleição da Unimed

O agravo de instrumento interposto por representantes da diretoria interina da Unimed Belém, foi deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJPA) na noite desta sexta-feira (3). Assim, a eleição que chegou a ser suspensa horas antes, foi mantida para ser realizada neste sábado (4).

O recurso de agravo foi ajuizado pelos médicos cooperados Augusto Dias de Pinho de Borborema, Helena Andrade Zeferino Brigido e Paulo Roberto Brito Cartagenes. Eles questionaram a decisão liminar anterior, que suspendeu o pleito por reconhecer danos aos cooperados em razão de processos administrativos ainda em curso no âmbito da Cooperativa.

Os médicos defenderam “a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória (liminar), uma vez que inexistiria qualquer irregularidade no procedimento assemblear convocado para o dia 04/01/2023, o qual está pautado na previsão do artigo 39 da Lei Federal nº 5.764/1971, o que denota a impossibilidade jurídica do pedido e a ausência da probabilidade do direito”, disseram em trecho do recurso de agravo de instrumento.

Os médicos obtiveram êxito no deferimento do recurso, na noite desta sexta-feira (3). Com efeito, a Assembleia Legislativa Extraordinária está mantida para este sábado, quando haverá eleição da diretoria executiva da Unimed Belém.

"A realização de nova eleição é medida que se impõe por expressa previsão legal, o que denota a inexistência de probabilidade do direito a ensejar a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do Edital de Convocação nº 03/2023, referente a convocação da AGE agendada para o dia 04/03/2023”, conclui o magistrado, o desembargador do TJPA, José Maria Teixeira do Rosário.

