Assembleia para eleição de nova diretoria da Unimed é agendada para março

O Conselho de Administração da Unimed Belém publicou edital de convocação de seus 1975 médicos cooperados para Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no próximo dia 4 março. A pauta única da reunião a ser realizada a partir das 7h, no Hotel Sagres, no bairro de São Braz, é a eleição da diretoria executiva para exercer o mandato complementar referente ao período 2023-2025.

O chamamento público descreve que a dinâmica da assembleia se dará em três convocações, sendo a primeira às 7h, com quórum 2/3 dos cooperados; a segunda às 8h, com presença de pelo menos a metade e mais um dos cooperados; e a terceira às 9h, em que devem estar presentes, no mínimo, 10 médicos. Após a instalação da AGE será iniciada a votação que durará até às 18h. O edital é assinado pelo presidente do Conselho, Wilson Yoshimitsu Niwa.

Porém, novos capítulos da disputa envolvendo a administração da cooperativa devem ocorrer até a eleição. Isso porque a diretoria executiva anterior, que chegou a reassumir a entidade em fevereiro e depois foi novamente afastada por decisão da desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, diz que pretende recorrer. De acordo com a advogada Hannah Bibas Maradei, que representa a diretoria destituída, o prazo recursal é até 6 de março.

“Vamos apresentar defesa e recurso para nova apreciação pela desembargadora Filomena em razão do descumprimento do contraditório diferido e da individualização da penalidade”, afirma a advogada, que acrescenta que caso o pedido seja acatado pela Justiça, haverá um efeito suspensivo sobre a eleição.

A administração da Unimed Belém está em disputa desde o início do ano. Em 22 de janeiro, uma AGE conduzida pelo Conselho Fiscal votou pela destituição de Antônio Travessa, Sandra Leite, Alberto Anijar, Robson Tadashi e Elaine Figueiredo de seus cargos na diretoria executiva sob a alegação de que o grupo não estaria resolvendo os problemas financeiros da entidade, além de que haveriam irregularidades na entrega de imóveis, nos altos valores pagos e na nomeação de uma colaboradora.

Após ter acesso a ata da reunião, a defesa dos então diretores conseguiu uma liminar na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém expedida no dia 6 de fevereiro, o que garantiu a recondução aos cargos. Porém em 8 de fevereiro, a desembargadora Maria Filomena Buarque suspendeu a medida, sendo assim, a diretoria interina reassumiu e continua na gestão até então.