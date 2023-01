Usuários relatam normalidade no atendimento da Unimed Belém

A destituição da Diretoria Executiva da Unimed Belém pegou de surpresa muitos usuários. Entre os conveniados, a percepção é de que não houve alterações recentes no atendimento prestado nos estabelecimentos da rede, porém a expectativa é que os serviços sejam mantidos e que sejam implementadas melhorias e mais agilidade, principalmente no procedimento para autorização de exames.

Na manhã desta terça-feira, 24, o Grupo Liberal percorreu algumas das unidades com maior fluxo de pacientes em Belém. Na sede administrativa da cooperativa, na travessa Curuzu, no bairro do Marco, era grande a quantidade de pessoas em busca de autorização para realizar procedimentos diversos, desde os mais complexos até os comuns.

Uma delas era a dona de casa Lúcia Melo, que ficou meia hora no local e logo desistiu depois de perceber que iria demorar mais do que o esperado. “Eu preciso apenas de um exame de sangue, mas isso tem que ser autorizado. Fui fazer no laboratório, como era antigamente, mas agora não é mais. Como eu vi que tinha muita gente, me disseram para pegar o número do Whatsapp, enviar a foto do cartão e do pedido e esperar a resposta. Era uma coisa simples que podia ser resolvido rápido”, reclama.

Na unidade da avenida Visconde de Souza Franco (Doca), o clima era de normalidade, no entanto a estudante Melina Castro Lima afirma que havia certa demora e filas para setores como a pediatria. Na avaliação dela, que diz que é cliente do plano há muitos anos, a cooperativa enfrenta problemas pontuais em períodos de maior demanda, mas a principal reclamação é relacionada à transferência de diversas especialidades para o Hospital Unimed Prime, no bairro do Guamá.

“Eu moro no Umarizal e já utilizei os serviços do Prime e fui bem atendida, mas eu sempre penso em quem pode ter dificuldade de deslocamento ou tem um problema de saúde mais sério. Aqui na Doca não tem mais tomografia nem neuro porque está tudo concentrado lá. Fora que lá fica apenas um neuro para atender todos os pacientes e isso torna o atendimento mais demorado”, critica Melina.

Já no hospital do bairro do Guamá, o atendimento também ocorria normalmente tanto nos setores de urgência e emergência quanto de consultas e laboratórios. A autônoma Idaliana Costa esteve no local e contou para a reportagem que conseguiu fazer a retirada dos pontos de uma cirurgia com tranquilidade. “Eu não sabia dessa mudança. Eu fiz uma fiz uma pequena cirurgia recente e hoje precisei apenas retirar alguns pontos, mas não percebi nada de diferente. Fui atendida rapidamente”, conta ela que, contudo, também reclama da burocracia para liberação de alguns procedimentos.

“Para fazer essa cirurgia o meu marido precisou ir na Curuzu e passou mais de 3 horas esperando essa liberação. Eu ainda vou precisar fazer uma radiografia e já sei que vamos ter que enfrentar essa fila de novo. A gente sabe que é demorada, uma grande perda de tempo, mas é a forma mais rápida de resolver”, afirma Idaliana que ressalta que espera que a mudança na diretoria não interfira na prestação de serviços aos usuários.

Atualmente, a Unimed Belém conta 275 mil clientes e é administrada interinamente pelos médicos Allan Cavalcante, Eduardo Carvalho, Áurea Nunes, Katsuro Harada e Liane Rodrigues. Está prevista para 25 de março a realização de uma Assembleia Geral Ordinária em que será eleita a nova diretoria.