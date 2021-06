Assembleia de Deus chega aos 110 anos e celebra data com Bíblia Manuscrita

Uma Bíblia manuscrita, confeccionada por 31.104 pessoas, a ser apresentada no dia 18 deste mês, em culto no Centro de Convenções Centenário, integra as comemorações dos 110 anos de fundação da igreja evangélica Assembleia de Deus em Belém do Pará. Considerada a maior igreja pentecostal do mundo, a AD foi fundada pelos missionários Gunnar Vingren e Daniel Berg, em 18 de junho de 1911, e se mantém atuante na sociedade, tanto na difusão da Palavra de Deus como em ações sociais.

A programação dos 110 anos já começou, contando, inclusive, com eventos e encontros de corais, entre outros momentos. A abertura oficial ocorreu no dia 6 deste mês, com a confecção da Bíblia manuscrita. O pastor Philipe Câmara, filho do presidente da Assembleia de Deus em Belém, pastor Samuel Câmara e da pastora Rebekah Câmara, relatou que duas semanas antes cada membro da Igreja recebeu um versículo para copiar.

Igreja começou em Belém, há 110 anos, com a chegada de Gunnar Vingren e Daniel Berg, que dão nomes às estruturas de trânsito da Júlio César. Avenida Centenário foi uma homenagem. (Thiago Gomes / O Liberal)

Em seis minutos: edição soma cinco metros e 74 volumes

No culto do dia 6, coordenado pelo pastor Samuel, em transmissão online, foi organizada a confecção manuscrita do Livro Sagrado. Os participantes copiaram simultaneamente a obra em cinco minutos e também a leram em um minuto. Nesse formato, a Bíblia tem 74 volumes e 5 metros de largura (dorso). Segundo os dirigentes da instituição, essa de Belém se apresenta como a maior Bíblia manuscrita no mundo.

O fruto desse trabalho como demonstração de fé e respeito a Deus será apresentado à sociedade durante culto de sexta-feira (18), às 19h, no Centro de Convenções Centenário, na avenida Augusto Montenegro, em evento obedecendo aos protocolos sanitários contra a covid-19. Somente serão utilizados 40% da lotação do espaço. "Esse é um fator de unidade, de unificação, de união que junta as pessoas em torno de um alvo que a gente não imaginava que era tão precioso para todos", salienta a pastora Rebekah Câmara, referindo-se à cópia da Bíblia manuscrita.

No sábado (19), às 8h, acontecerá a inauguração do Museu Nacional da Assembleia de Deus, na avenida Nazaré com a travessa 14 de Março, que receberá a Bíblia manuscrita. No mesmo dia, às 9h30, será realizada a reconstituição da chegada dos missionários a Belém, na área da Escadinha do Cais do Porto, no centro da capital paraense. Esse evento contará com um grupo reduzido de pessoas, ao contrário do ocorrido em anos anteriores, em virtude da pandemia. Na ocasião, serão soltos cinco mil balões em homenagem às pessoas vítimas de covid-19.

Pastora Rebekah Câmara mostra o volume de trabalhos da Bíblia Manuscrita que marca o 10 anos do Centenário da Assembleia de Deus (Thiago Gomes / O Liberal)

Primeira igreja da AD nasceu em Belém

"A primeira Igreja Pentecostal Assembleia de Deus nasceu em Belém, como resultado do protagonismo dos missionários e de um movimento paraense, e é a maior Igreja Pentecostal, inclusive, reunindo muitas características do Estado. A Assembleia de Deus desenvolve um trabalho referencial no País", destaca o pastor Philipe Câmara. Nessa atuação, a Assembleia de Deus em Belém conta com duas rádios FM, um canal de TV e 540 templos na capital paraense - um templo par 2.300 habitantes na cidade. São 140 mil membros na AD.

Como trabalho social, a Igreja atua em quatro frentes. Uma é a Missão Contra a Fome, fornecendo 300 cestas básicas a família em vulnerabilidade social a cada dia. Outra é a doação de casas - é doada uma casa por semana, e nos dois últimos anos foram repassadas 149 moradias.

Uma outra missão é a de coleta de leite materno, por meio de 70 postos de recebimento do material, mediante parceria com o Corpo de Bombeiros para repasse à Fundação da Santa Casa de Misericórdia do Pará. A AD também presta assistência a imigrantes venezuelanos em uma casa de passagem, e a cada mês até 80 pessoas são atendidas no local.

Com 540 templos, a Igreja atende a pessoas simples, basicamente, necessitadas de amparo físico e religioso. Nesse sentido, o foco é o estudo da Bíblia, com o Culto da Família e Estudo Dominical, nas manhãs de domingo. Cerca de 35 mil famílias participam dos cultos.

"Eu atribuo a Igreja chegar aos 110 anos à decisão de Deus, pelo fato de dois missionários suecos, pastores nos EUA, na faixa dos 20 anos de idade, sem saber o idioma e sem nunca terem estado aqui vieram para o Pará. Chegaram sem recursos financeiros, em um contexto diferente [chegaram a Belém em 19 de novembro de 1910] e fundaram a Assembleia de Deus", contou o pastor Philipe. A Igreja fundada em Belém se expandiu pelos municípios brasileiros e fora do País, de forma que hoje a Assembleia de Deus do Brasil é a maior Igreja Pentecostal no mundo.

Por essas ações, os dirigentes da AD em Belém entendem a pandemia como uma oportunidade para o trabalho em que "as pessoas se voltam para as coisas simples, essenciais, como ler a Bíblia e ser guiado por Deus; enfim, é um momento de aprendizado", como frisa o pastor Philipe.