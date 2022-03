Assalto a ônibus: falso vendedor ameaça e agride estudante em Belém

O homem se passou por um vendedor, mas como ninguém comprou nada, sentou do lado do estudante e tentou roubá-lo. O passageiro reagiu à tentativa de assalto e foi agredido com um soco, além da ameaça de morte

João Paulo Jussara