Passageiro se recusa a usar máscara e foge com a chave de ônibus; vídeo

Um passageiro se recusou a usar a máscara de proteção dentro de um ônibus em Belo Horizonte (MG) e, ao ser confrontado pelo motorista, decidiu retirar a chave da ignição e fugir. Outros passageiros que estavam no veículo registraram o momento em que o ônibus “empacou” pela falta da chave.

O vídeo, que fez sucesso nas redes sociais, mostra alguns passageiros desembarcando do veículo por conta da parada e outros surpresos com a atitude do homem. Segundo a empresa responsável pela gerência do trânsito na Capital, BHTrans, o caso aconteceu na última quinta-feira, dia 17.

“Você não vai acreditar! O motorista pediu pro cara colocar a máscara e o cara desligou o ônibus e saiu correndo com a chave do ônibus. Dá pra acreditar numa coisa dessa? É difícil, meu Deus”, diz o responsável pela gravação.

O perfil que divulgou a gravação no Instagram é o “BH da Zueira”, que na legenda observou: “Só mais um dia comum em BH”.

A BHTrans também informou que o episódio aconteceu no Anel Rodoviário e que os passageiros embarcaram no ônibus da mesma linha após a chegada da equipe de manutenção, com uma chave reserva para tirar o veículo da estrada.