Museu Goeldi reabre Parque Zoobotânico às vésperas do aniversário de 159 anos

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) reabriu, nesta sexta-feira (3), seu Parque Zoobotânico, localizado no bairro de São Brás. A visitação pública foi suspensa por cerca de 40 dias, tempo necessário para a realização de serviços de manutenção. Os primeiros visitantes chegaram por volta das 9h, horário de abertura da bilheteria, para viver uma experiência imersiva no espaço de natureza situado no meio do centro urbano de Belém.

Parque Zoobotânico integra história e memórias dos visitantes

Para muitas pessoas, o parque faz parte da história de vida e das memórias. A pedagoga Ana Laura Gomes, de 65 anos, que mora ao lado do parque, conta que chegou em Belém com 7 anos. "Tenho muito afeto por esse lugar. A gente traz nossas crianças para cá desde muito cedo. Eu também trabalhei aqui. É um lugar que a gente tem muita recordação mesmo. O Museu Goeldi faz parte da nossa história", disse, sendo interrompida pelo choro causado pela emoção de revisitar memórias.

Laura estava acompanhada da amiga Maria Raimunda da Cunha Silva, aposentada. "Caminho há 30 anos aqui nas redondezas do Museu. Eu só tenho a agradecer tudo o que estão fazendo por esse lugar. Nunca vi o Museu tão lindo como está agora. Só tenho a dizer: parabéns! Conheço isso aqui tudo, e não é nem por palmo, mas por polegada. Eu sou apaixonada por esse lugar. Museu Goeldi, eu te amo de paixão", declarou.

VEJA MAIS

Espaço turístico no centro urbano atrai visitantes de outras cidades

O parque, além de ser muito procurado pelos visitantes assíduos, também recebe turistas durante o ano todo. José Carlos, morador de Recife (PE), viajou a Belém com quase 20 pessoas para comemorar o aniversário da esposa, Maria Helena. "Meu sobrinho nos falou do parque e tivemos a curiosidade de visitar. Já na entrada, a gente sente esse contato com a natureza, com essas árvores contrastando com o cimento lá de fora. Já estamos gostando mesmo sem conhecer", disse, recebendo a aprovação do grupo que o acompanhava.

O casal Bruno Machado, analista de sistemas, e Gabriela Uchoa, estudante, é de Macapá e esteve no parque pela primeira vez. "Nossa cidade tem parques, mas o mais interessante é que esse parque aqui é uma área grande e no meio da cidade, é totalmente diferente. Você sai da rua e entra em outro ambiente mesmo, dentro da natureza. E eu estou curiosa para conhecer", disse Gabriela. "A minha expectativa é entrar aqui e me sentir melhor por estar nessa área verde, é relaxar e curtir ao máximo esse pedacinho de natureza", arrematou Bruno.

Parque Zoobotânico é a base mais conhecida do Museu Goeldi

O Parque Zoobotânico (PZB) é uma das três bases do Museu Goeldi. Além dele, existe o Campus de Pesquisa, no bairro de Terra Firme, e a Estação Científica Ferreira Penna, na Floresta Nacional de Caxiuanã, em Melgaço (PA). O chefe do Serviço do Parque Zoobotânico, Pedro Pompei Filizzola Oliva, destaca que, por ser a base mais antiga, com 130 anos, o parque tem um peso no reconhecimento do que é o Museu Goeldi.

"O público não conhece o Museu Goeldi se não for pelo Parque Zoobotânico. Evidente que, se não tivesse o parque, haveria a pesquisa, mas, talvez, o Museu fosse conhecido de uma outra forma. E, na verdade, foi aqui que as pesquisas começaram. O parque foi plantado e, a partir daí, começa a pesquisa: como é que isso foi cuidado para que desse certo?", provoca o chefe.

Pedro Oliva também reforça a necessidade de preservação do parque, com tudo que há nele, por parte dos visitantes. "Se você olhar ao seu redor, consegue ver muitas interações. A gente tem a interação entre flora, fauna e os prédios históricos. Temos um tombamento paisagístico. As árvores compõem essa paisagem, assim como os viveiros estão inseridos nela. Tudo aqui tem uma interação", explica.

"Por isso, você não pode riscar as árvores e colocar seu nome lá; não pode alimentar as cutias; não pode arrancar as folhas ou coletar os frutos… Tudo isso conversa com essa natureza, com esse ambiente que precisamos preservar", ressalta, lembrando que há serviços de manutenção ainda sendo feitos para preparar o espaço para a COP 30, em novembro.

Exposição ‘Um rio não nasce sozinho’ fica em cartaz até dezembro

A reabertura do Parque do Museu Goeldi coincidiu com a abertura pública da exposição “Um rio não nasce sozinho”, do Instituto Tomie Ohtake, lançada para convidados na quinta-feira (2). Neste primeiro dia de exposição aberta ao público, houve uma mesa de diálogos, no auditório Eduardo Galvão, na qual os artistas que estão expondo na mostra puderam falar sobre o processo de criação de suas obras, como foram impactados por essa fase e como esperam que o público receba os trabalhos e, a partir deles, reflita sobre as mudanças climáticas, seus efeitos e como as pessoas se inserem nisso.

Os diálogos foram mediados pelas curadoras da exposição, Sabrina Fontenele e Vânia Leal. O primeiro a falar foi Gustavo Caboco, artista do povo Wapichana, que apresenta na exposição o trabalho "Casa de bicho". Sobre a obra, o artista falou sobre o travesseiro de algodão sobre o qual as pessoas podem deitar, durante a apreciação da intervenção artística.

Para ele, essa experiência tem um propósito de incentivar o reconhecimento de uma crise (quando a pessoa se sente impotente, perseguida, atropelada, faminta). "Pode ter algo de feitiço e magia, ou apenas deitar, parar e ver que há uma vida acontecendo, apesar da crise", destacou. O debate seguiu com falas e apresentações dos demais artistas que puderam interagir com o público. A exposição fica em cartaz no Parque Zoobotânico até dezembro. São 10 intervenções que se misturam à paisagem.

Projeto do Ministério Público leva crianças e adolescentes ao Museu

Uma turma formada por mais de 50 crianças e adolescentes também visitou o parque no primeiro dia de retomada da visitação pública. O grupo foi levado pelo projeto do Ministério Público do Pará (MPPA), executado pela promotora de Justiça da Infância e Juventude de Belém, Viviane Veras de Paula Couto. A iniciativa contou com vários parceiros, entre os quais o Museu Goeldi, por meio do Serviço de Educação (SEEDU/MPEG), que recebeu a criançada e viabilizou uma visita guiada aos espaços do parque.

Informações sobre a visitação

Serviço

Local: Parque Zoobotânico do Museu Goeldi. Av. Governador Magalhães Barata, 376 - São Brás, Belém

Parque Zoobotânico do Museu Goeldi. Av. Governador Magalhães Barata, 376 - São Brás, Belém Funcionamento: de quarta a domingo, das 9h às 15h

de quarta a domingo, das Ingresso: R$ 3

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades