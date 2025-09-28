Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Murais, ciência e arte transformam entorno do Museu Goeldi em museu a céu aberto

O evento, gratuito e voltado para todas as idades, começou às 9h da manhã e movimentou o entorno do Parque, mesmo com o Museu Goeldi ainda fechado para obras

O Liberal
fonte

O MAUB surge como uma experiência urbana inovadora em Belém (Foto: Representantes do Museu Goeldi)

Belém ganhou um novo marco cultural neste domingo (28) com a inauguração do Museu de Arte Urbana de Belém (MAUB). Em frente ao tradicional Museu Paraense Emílio Goeldi, a avenida Magalhães Barata se transformou em um museu a céu aberto, reunindo 17 murais que retratam a produção científica da Amazônia e celebram os 130 anos do Parque Zoobotânico.

O evento gratuito, aberto a todas as idades, começou às 9h e movimentou o entorno do Parque, mesmo com o Museu Goeldi fechado para obras. A programação contou com feira criativa, gastronomia, brinquedos, brincadeiras infantis, oficinas e apresentações musicais, atraindo moradores e turistas. Famílias aproveitaram a ocasião para celebrar o encontro entre ciência, cultura e cidade.

Projeto une arte, ciência e urbanidade em Belém

Idealizado pelo artista Gibson Massoud, o MAUB surgiu de uma parceria entre o Museu Goeldi e o Instituto Cultural Vale. “Essa ideia nasceu há dois anos. Hoje, é um presente que a cidade recebe: um mural vivo da importância histórica do Goeldi”, destacou Massoud na abertura.

O diretor do Museu Goeldi, Nilson Gabas Júnior, ressaltou o caráter histórico da iniciativa. “Essa intervenção artística é tão marcante quanto a própria fundação do Parque. É a ciência amazônica ganhando cor, forma e voz nos muros da cidade”, afirmou. Ele lembrou ainda que o evento inicia a contagem regressiva para os 159 anos do Museu Goeldi, a serem comemorados em 6 de outubro, e para os 160 anos em 2026.

Artistas locais fortalecem a economia criativa

Representando o Instituto Cultural Vale, a diretora Gabriela Sobral destacou a valorização da produção artística paraense. “São 19 artistas, sendo 12 do Pará, cocriando e impulsionando a arte local. Este é um projeto que ativa a economia criativa e reforça a conexão entre a cidade e a cultura”, disse.

Mesmo com o Parque Zoobotânico fechado para manutenção — a reabertura está prevista para 3 de outubro — o público pôde apreciar os murais, fotografar e interagir com os artistas. Crianças participaram de oficinas educativas e atividades lúdicas, enquanto as obras chamavam atenção ao retratar elementos da fauna, flora e cultura amazônica.

MAUB transforma ciência em arte urbana

O Museu de Arte Urbana de Belém se apresenta como uma experiência inovadora, reforçando o papel do Museu Goeldi não apenas como centro de pesquisa, mas também como parte do cotidiano da cidade. A proposta transforma os muros em pontes entre o conhecimento científico e o olhar do público, unindo ciência, arte e vida urbana.

