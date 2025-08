Árvore com risco de queda preocupa moradores e comerciantes na Batista Campos, em Belém

O risco de tombamento completo de uma árvore na rua dos Mundurucus com a travessa Dr. Moraes, no bairro da Batista Campos, gera apreensão em moradores e comerciantes da área. Parte do tronco caiu durante a forte chuva da noite de quinta-feira (31), em Belém. Segundo Maurício Façanha, proprietário de um estabelecimento no local, a árvore teria sido condenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) devido ao apodrecimento interno. No entanto, para realizar a retirada, é preciso fazer uma avaliação da rede elétrica que passa por entre os galhos do vegetal.

Segundo Maurício Façanha, ele já havia feito uma reclamação formal à Semma há cerca de um mês e meio. Segundo ele, os sinais de uma possível queda eram evidentes.

“Já tinha um galho podre que a gente precisou cortar por conta própria, porque estava prestes a cair em cima da casa e das pessoas. Estava solto, foi só puxar para baixo”, relata. Após a reclamação, um engenheiro da Semma foi ao local, orientou a poda, mas explicou que parte da árvore não poderia ser manuseada pelo risco envolvido nos cabos de alta tensão da rede elétrica.​

Maurício conta que, desde então, a preocupação só aumentou, principalmente pelo movimento intenso de pessoas no local. “Eu sou um empresário com responsabilidade social. Fico vendo um monte de gente sentada na minha calçada, o restaurante lotado. Já pensou se uma árvore dessas cai em cima das pessoas? Acaba com a vida das pessoas, com o empreendimento, com tudo”, ressalta.

Após o incidente de quinta-feira, servidores da Semma voltaram ao local e, de acordo com o empresário, confirmaram que a árvore está “podre por dentro”. Um dos galhos maiores estaria tombado para o lado, entrelaçado em fios de energia elétrica, telefone e internet. “O técnico falou que se bater um vento, ela vai arriar para o outro lado. Vai trazer prejuízo para o quarteirão inteiro porque vai derrubar toda a fiação”, acrescenta Maurício.

A Equatorial Energia foi acionada para avaliar a situação da fiação no local. Em nota, eles informaram que uma equipe já foi direcionada, na manhã desta sexta-feira, ao endereço. “Após vistoria, a distribuidora vai realizar as ações necessárias na rede para garantir que os órgãos públicos realizem a podagem do vegetal com segurança”, comunicou.

Procurada, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), afirmou que “não procede a informação de que a árvore mencionada corre riscos de tombamento”. “Observado pela equipe técnica da Semma, não há qualquer indícios de apodrecimento; o galho estava sadio. Aproveitamos esse espaço para frisar que o que ocorreu foi o tombamento do galho da árvore provocado pela força do vento durante a chuva no final da tarde daquela quinta-feira, 31, não o tombamento de uma árvore”, diz um comunicado da prefeitura.

"Por fim, a Prefeitura reforça que os trabalhos de manutenção de árvores são realizados continuamente. Desde o início do ano, as equipes da Semma realizaram a manutenção de 1.400 árvores, suprimiram 189 árvores e plantaram mais de 7 mil mudas em toda a cidade”, finaliza o texto.