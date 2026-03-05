Árvore centenária cai e derruba poste de energia elétrica no Bengui

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma árvore de grande porte caiu na tarde desta quinta-feira (5), na rua Magalhães Barata, no bairro do Bengui, em Belém. O caso ocorreu por volta das 14h20. Não há informações sobre pessoas feridas.

De acordo com moradores da área, não havia ventania no momento da queda. No entanto, havia chovido bastante horas antes do incidente.

As imagens também mostram que a árvore estava dentro de um terreno. Ao cair em direção à rua, o vegetal acabou quebrando o muro do local e interditando a via.

Com o impacto, um poste de energia elétrica que foi atingido também acabou caindo.

Na gravação, é possível ouvir moradores demonstrando preocupação com a situação enquanto observam os danos causados pela queda da árvore.