Árvore cai e bloqueia ciclovia no bairro do Marco, em Belém

Uma árvore de médio porte que ficava no canteiro central da Avenida Duque de Caxias, esquina com a Timbó, no bairro do Marco, em Belém, caiu na manhã desta quarta-feira (9). O vegetal tombou sobre a ciclovia, bloqueando área destinada para o tráfego de bicicletas. Não há registros de feridos.

Ainda não há mais detalhes sobre qual é o horário da queda da árvore na via. Segundo apurado pela equipe de O Liberal, os ciclistas e pedestres, que também costumam usar a ciclovia para caminhar ou correr, estão passando por um caminho feito ao lado da ciclovia. Como a área está em obras, essa passagem já havia sido feita para evitar que houvesse algum tipo de congestionamento de bicicletas na área. Assim, o fluxo continuava seguindo normalmente no local.

Retirada da árvore

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), esclareceu que a árvore que tombou na Avenida Duque de Caxias é uma mamorana (Pachira aquatica Aubl) de pequeno porte. Também informou que, devido a um comprometimento da raiz, a árvore já apresentava uma inclinação e, por esse motivo, veio a sofrer queda.

"Apesar de ter passado por inspeção, os técnicos não definiram pela supressão da árvore, acreditando que a mesma pudesse se recuperar, por ser uma árvore jovem. Infelizmente, parte da raiz estava apodrecida, motivo da inclinação e da posterior queda. A árvore não atingiu ninguém e nem causou nenhum dano. Uma equipe operacional da Semma já se encaminhou para o local para desobstruir a ciclovia e retirar a árvore da avenida", detalhou.

Inspeção

A Semma informou que, até o momento, 504 árvores já foram inspecionadas e 28 foram suprimidas em Belém. "Além das ações de poda e supressão, a prefeitura destaca as ações do programa Cidade Verde, que vai plantar 10 mil mudas por ano nos próximos quatro anos com o objetivo de expandir a área verde urbana da cidade", diz.

Até o momento, o programa plantou cerca de 3 mil árvores na capital paraense, não só mangueiras, como também outras espécies adequadas ao solo, em diferentes pontos da cidade, como nos arredores do elevado Daniel Berg, no Portal da Amazônia, às margens do Rio Tucunduba e ao longo das avenidas Padre Bruno Sechi e Centenário.