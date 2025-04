Duas árvores caem na Praça da República após forte chuva em Belém nesta segunda-feira (7)

Uma mangueira caiu na tarde desta segunda-feira (7/4), na Praça da República, no bairro da Campina, em Belém. No momento da queda, uma segunda árvore, que seria um ipê, também foi atingida e tombou no local. O incidente foi registrado próximo ao Theatro da Paz, após a forte chuva e vento que atingiu a capital paraense durante a manhã. Não há registro de feridos.

Segundo as informações colhidas no local, a mangueira ficava próxima a uma banca de um chaveiro e já apresentava sinais de uma possível queda desde o ano passado. Renato Lima, que viu o momento do tombamento e trabalha ao lado do local, relata o ocorrido.

“A queda ocorreu por volta de 12h. Depois da chuva, a árvore começou a estalar. Como ela já estava meio tombada, virada de lado, a gente estranhou esses estalos e ficou atento aqui. Aí, depois de estalar várias vezes, ela simplesmente virou. Duas pessoas estavam debaixo dela tomando água de coco, mas elas conseguiram correr a tempo. Ainda bem que todos estavam prestando atenção. Ninguém ficou ferido”, diz o chaveiro que trabalha no local.

Ele ainda contou sobre os trabalhadores da área já estarem preocupados com a queda da árvore. “Eu trabalho aqui nessa banca há muitos anos. A verdade é que o problema com a raiz dessa árvore começou desde setembro do ano passado. Nós havíamos ido até a prefeitura fazer a denúncia, mas não fomos ouvidos. A árvore já tava com o caule todo danificado e a estrutura ’pensa’ para o lado. Um grande prejuízo aqui para essa área”, informou Renato Lima.

Romildo de Oliveira, de 64 anos, que vende coco ao lado do local onde as árvores caíram, relata que há alguns meses foi realizada a poda de algumas árvores no local. “Nós fizemos reportagens e vieram aqui fazer a poda das árvores que ficam próximas da minha banca. Mas acabaram cortando a árvore errada e essa aqui ficou de fora. Agora que caiu, eu vou só tirar esses galhos que estão para o lado onde ficam as cadeiras da minha banca e vou continuar trabalhando”, diz o vendedor.

“Essa mangueira ainda derrubou o ipê que fica ao lado. E olha que o ipê nem ficava tão perto, mas os galhos ainda chegaram até lá e acabou caindo a outra árvore também”, conta Romildo.

Queda

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente esclarece que uma árvore que tombou na praça da República, uma mangueira de grande porte, estava com a raiz comprometida em função de apodrecimento. "A árvore já estava na agenda para ser suprimida em função do problema apresentado na raiz. Na queda, a árvore não atingiu ninguém e nem causou qualquer tipo de dano ao patrimônio público ou privado. Uma equipe de operação da Semma já está no local para fazer o retalhamento e retirada da árvore da praça", comunicou.

A Semma ainda destacou que, para cada mangueira que sofre queda, uma outra é plantada no local após o destocamento e limpeza da golal da árvore antiga. "Além do plantio para substituir a mangueiras perdidas com quedas, a Semma, dentro do programa Cidade Verde, está ampliando o plantio de mangueiras e outras espécies adequadas ao solo de diferentes locais da cidade, como a lateral do elevado do entroncamento, lateral do elevado Daniel Berg, margens do rio Tucunduba, Av. Padre Bruno Sech, Av. Centenário, Portal da Amazônia, entre outros locais", disse.