Arrastões do Pavulagem: 1º dia nas ruas será neste domingo (16)

Para muita gente em Belém (PA), é uma prova viva de ser da Amazônia sair pelas ruas de Belém, dançando e tocando ritmos para realçar a cultura regional entre pessoas de diferentes gerações, desde crianças de colo até vovôs e vovós. Essa atitude vai ser novamente expressada no 37º Arrastão do Pavulagem a ocorrer neste domingo (16), no centro da cidade, a partir das 8h, em promoção do Instituto Arraial do Pavulagem. E essa ação, com toda uma rica simbologia envolvendo chapéus ornamentados, instrumentos de percussão e cantos e ritmos regionais, traduz não apenas a riqueza cultural e histórica do povo paraense, mas, também o saber milenar das mestras amazônidas, as quais são homenageadas na programação nos dias 16, 23 e 30 deste mês e no dia 7 de julho, dentro do tema ""Arraial do Saber". Mais de 1.100 pessoas são aguardadas para o evento.

Entre os brincantes do Batalhão da Estrela, do Arraial do Pavulagem, no Arrastão Junino, vai estar, pela primeira vez, a família da estudante de Enfermagem, Ana Beatriz Silva, 21 anos, moradores do bairro do Atalaia, em Ananindeua. Além de Ana Beatriz, vão sair a irmã Isabela Cristina Silva, 20 anos, estudante de Engenharia Ambiental; o irmão Pietro Enrique Silva, de 15 anos, estudante, e a mãe, a advogada e socióloga Ana Natália Silva, de 38 anos.

Ana Natália (à direita) com os filhos Ana Beatriz, Pietro e Isabela: juntos no Arrastão do Pavulagem, em Belém (PA) (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Sementes

"Estávamos atrás de algo cultural para fazer em família, porque com a rotina do dia a dia estávamos bem afastados e nem tínhamos tempo para conversar direito. Aí, abriu a inscrição das oficinas e eu convidei todos para participarem", destaca Ana Beatriz. Ela conta que a família é do Arquipélago do Marajó, daí que sempre teve influência dos grupos de boi bumbá, quadrilhas juninas e festas da época.

Eles foram ao Comércio para comprar panos para fazer as calças e costuraram tudo, providenciaram material para fazer a maquiagem e também garantiram brincos no tema do Pavulagem. Além de terem participado de todas as oficinas preparatórias aos Arrastões.

Ana Natália Silva conta que estar nos Arrastões do Arraial do Pavulagem vai "criar memórias afetivas e possibilitar sair um pouco da rotina, das telas e se divertir". "O que mais me atrai nesse evento é ver a valorização da cultura popular", pontua.

Essa brincante dos Arrastões comemora a presença de crianças, jovens e idosos no folguedo. "Todos encantados e interessados em aprender tudo sobre o arraial, sua origem, suas músicas, participando das oficinas com os mestres; isso é uma semente para o nosso futuro", afirma Ana Natália.

Viver a cultura

Outra pessoa que sairá pela primeira vez no Arrastão Junino é a pedagoga aposentada Andrelina Nascimento, 63 anos, moradora do bairro do Jurunas. "Este ano, eu vou sair pela primeira vez no Batalhão da Estrela, depois de sair por sete anos na pipoca do Arrastão, ou seja, no público que sai no cortejo junto ao Batalhão. Então, vou realizar um sonho, agora", destaca Andrelina.

Dona Andrelina: expectativa pela estreia no Batalhão da Estrela (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Ela diz que o Arraial do Pavulagem tem um trabalho que leva a beleza e força da cultura da Amazônia para as pessoas, "e o afeto com que isso é feito mexe comigo". Andrelina adianta que pretende sair nos quatro Arrastões, como fazia na pipoca.

Festa nas ruas

Este ano, o Instituto Arraial do Pavulagem reverencia as detentoras de saberes e fazeres na Amazônia, enfatizando a representação da natureza-mãe, fonte de força e criação. O primeiro dos quatro Arrastões Juninos ocorrerá neste domingo (16), a partir das 8h com a concentração dos brincantes na Praça da República. Uma Roda Cantada, com grupos de músicos de apoio, terá início às 9h, e, às 10h, sairá o cortejo dos brincantes pegando a avenida Presidente Vargas e a rua Municipalidade, rumo à Praça Waldemar Henrique.

No palco dessa praça, a banda do Arraial do Pavulagem fará uma apresentação especial. Ela vai tocar seus sucessos e as músicas inéditas do novo EP ‘Boi da Estrela’, lançado na sexta-feira (14).



Confira a programação dos Arrastões Juninos do Arraial do Pavulagem 2024:

Dias 16, 23 e 30 de junho e 7 de julho

Horários dos Arrastões:

Concentração: a partir das 08h (na Praça da República)

Roda cantada: 09h

Saída do cortejo: 10h

Chegada do cortejo: 11h (na Praça Waldemar Henrique)

Término da programação: 14h