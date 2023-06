Arraial junino: Pinduca encerra festividade da Casa do Pão de Santo Antônio, em Belém

Um arraial junino marca o encerramento da Festividade de Santo Antônio, promovida pela casa de acolhimento de idosos Pão de Santo Antônio, localizada no bairro do Guamá, em Belém. A programação ocorre nesta terça-feira, 13 de junho - data em que é celebrado o santo padroeiro da casa -, com sorteios de brindes e apresentações musicais de Pinduca, dos ex-The Voice Kids Bia Dourado e Renan Andrade, e mais. O evento será no Galpão 3 da Estação das Docas, com ingressos a R$ 25. O valor arrecadado será destinado a obras estruturais da instituição para melhor atender aos 70 idosos cadastrados.

Desde o último dia 31 de maio, a Casa do Pão de Santo Antônio realiza a trezena dedicada ao santo casamenteiro e das causas cotidianas. A programação começou com a tradicional missa e coroação de Nossa Senhora, e se estende até esta segunda-feira (12), com orações e missas diárias. Já nesta terça-feira (13), uma procissão pelos arredores da casa e a missa, ministrada pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, encerram a programação religiosa, que será comemorada no arraial junino na Estação das Docas.

A diretora-presidente da instituição, Socorro Morgado, explica que é a primeira vez que o arraial junino é realizado neste formato. “É a primeira vez que vamos realizar o arraial junino nesta proporção, porque antes ele acontecia diariamente, durante a trezena, em frente à instituição. Na pandemia, precisamos suspender essa programação e estamos retomando agora, três anos depois, com uma grande festa que vai beneficiar principalmente nossa casa e nossos idosos. Vai ser bem animado, estamos trabalhando incansavelmente nisso”, conta Socorro.

Instituição precisa de ajuda para concluir obra

A Casa do Pão de Santo Antônio foi fundada em 1930 e, atualmente, atende 70 idosos, com serviços que incluem assistência em tempo integral e atendimentos médicos em diversas especialidades, além de atividades como hidroginástica, musicalização, leituras e espiritualidade. A instituição também oferece sete alimentações diárias e arca, a partir da doação solidária e voluntária de parceiros, com despesas com folha de pagamento, manutenções e obras necessárias para manter o espaço adequado para prestar o melhor serviço à “terceira idade”.

A campanha financeira levantada pelo arraial junino tem como objetivo, principalmente, concluir a obra do muro da Casa do Pão de Santo Antônio, que cerca os dois blocos de apartamentos onde os idosos descansam. “Já fizemos praticamente metade da obra e, agora, estamos concluindo o restante, bem na parte onde ficam os apartamentos. São dois blocos que estamos reparando, cada bloco tem 20 apartamentos. Então contamos com a colaboração das mãos caridosas para nos ajudarem e, também, que se divirtam no nosso arraial”, finaliza.

Sobre o local

A Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio é referência em acolhimento de pessoas idosas como instituição de longa permanência. Está localizada na avenida José Bonifácio, bairro do Guamá, em Belém. É dirigida por 30 diretores voluntários. No casarão de 7 mil metros quadrados, os hóspedes contam com chalés, apartamentos e uma capela, cercados de jardins tropicais, além da piscina utilizada para lazer e para as sessões de hidroginástica. Tem 36 funcionários contratados em regime Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) com uma equipe multidisciplinar formada por médica geriatra, enfermeira, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e nutricionista. Mais informações sobre a casa podem ser obtidas em: 3249-0069.

Serviço

Arraial junino da Casa do Pão de Santo Antônio com apresentações musicais e sorteios de brindes

Data e horário: Terça-feira (13), das 16h às 22h

Local: Galpão 3 da Estação das Docas, localizada na avenida Marechal Hermes, bairro da Campina, em Belém

Valor: R$ 25

Shows: Pinduca;

Rubão Andrade e Nazareno Moraes;

Bia Dourado;

Renan Andrade;

Larissa Leite;

Julio Mendes;

Banda Balada.com