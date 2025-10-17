Arquitetura ‘Raio-que-o-Parta’ é reconhecida como patrimônio cultural de Belém; entenda

A Câmara Municipal de Belém aprovou por unanimidade, na última quarta-feira (16/10), projeto de lei que reconhece o estilo arquitetônico conhecido como “Raio-que-o-Parta” como Patrimônio Cultural da cidade.

A proposta, de autoria da vereadora @marinorpsol, visa garantir a preservação desse patrimônio, que nos últimos anos vem sendo ameaçado por reformas que descaracterizam esse estilo pela troca dos azulejos originais.

O “Raio-que-o-Parta” surgiu entre as décadas de 1940 e 1960, como uma forma de expressão estética e criativa das classes trabalhadoras de Belém. Caracterizado pelo uso de cacos de azulejos coloridos dispostos em padrões geométricos e vibrantes nas fachadas das casas, o estilo combina engenhosidade artesanal e identidade cultural, transformando a arquitetura em um gesto de resistência simbólica e de afirmação popular.