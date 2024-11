Arquidiocese de Belém promove serviços gratuitos em Ananindeua; veja como participar

N próximo sábado (9), será realizada mais uma edição da “Jornada Social: Mutirão pela Vida”, organizada pela Arquidiocese de Belém, na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus. A programação será das 7h às 13h, começando com uma Santa Missa presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Paulo Andreolli. Logo após inicia as atividades ofertadas com diversas atividades, incluindo confissões, aconselhamentos, orientação para os sacramentos, atendimento jurídico, emissão de RG, consultas médicas, serviços de estética (como corte de cabelo e manicure) e atividades culturais.

O principal objetivo da jornada é promover reflexão e ações voltadas aos mais necessitados, reforçando a importância da solidariedade e do compromisso social como parte da fé cristã. Esta será a última edição do evento neste ano.

Serviços Oferecidos na Jornada Social

Durante o evento, serão oferecidos:

Confissões, aconselhamentos, orientação sobre benefícios do INSS, assessoria jurídica e emissão de RG.

Atendimento médico: clínico geral, pediatria, ginecologia, cardiologia, nutricionista, teste de glicemia e HIV, avaliação oftalmológica e vacinas, além de aferição de glicemia, oximetria e pressão.

Estética: corte de cabelo, manicure, e massoterapia.

Esportes: futebol, vôlei, entre outros.

Cultura e lazer: apresentações culturais, bazar solidário e praça de alimentação.

Serviço:

Jornada Social: Mutirão pela Vida

Data/hora: Sábado (9), das 8h às 12h

Local: Paróquia Santa Maria Mãe de Deus - Avenida Cláudio Saunders, 1670 - Maguari, Ananindeua