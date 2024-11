Paróquia da Trindade oferece serviços de saúde e cidadania no sábado em Belém; veja como participar

Consultas médicas e odontológicas, exames, emissão de documentos, serviços estéticos, oficinas de higiene bucal e diversão para as crianças fazem parte da programação da 6ª Ação Solidária da Santíssima Trindade, que vai ser realizada no próximo sábado (9), das 8h às 12h, na Praça Barão do Rio Branco, ao lado da Igreja da Trindade, no bairro da Campina, em Belém.

Entre os serviços de saúde: clínica médica, pediatria, oftalmologia, dermatologia, urologia, cardiologia e avaliação nutricional. Também terá aplicação de vacinas (Influenza, Tríplice viral, HPV), teste rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e C) e entrega de kits odontológicos. Serão ministradas palestras sobre oncologia e direitos das mulheres, com encaminhamento para exames de mamografia e PCCU.

Os serviços de cidadania engloba emissão de documentos (RG, título de eleitor, CTPS digital e 2ª do CPF); encaminhamento para emissão de 2ª via das certidões de nascimento, casamento e de óbito; emissão de passe livre e encaminhamentos para próteses por meio da Coordenação da Pessoa com Deficiência (Ceped). Serviços jurídicos e de educação de direitos serão ofertados ao público, bem como, atendimento de Serviço Militar e corte de cabelo.

Serviço

6ª Ação Solidária da Santíssima Trindade

Data: 9 de novembro

Horário: das 8h às 12h

Local: Praça Barão do Rio Branco, ao lado da igreja da Trindade, no bairro da Campina, em Belém.

Evento Gratuito